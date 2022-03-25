«Княzz» и «Мельница» записали заглавный трек для мультфильма «Финник»

В российский прокат вышел анимационный фильм «Финник» производства группы компаний «Рики» при поддержке Фонда кино.

Заглавный трек кинокартины исполнили Андрей Князев, российский музыкант, лидер группы «Княzz» и один из основателей группы «Король и Шут», а также Хелависа (Наталья О’Шей), лидер группы «Мельница». Песня звучит на финальных титрах мультфильма, и её уже можно послушать в альбоме «Финник. Музыка из фильма», релиз которого состоялся 25 марта на всех цифровых площадках.

Музыканты спели трансформированную версию легендарной композиции «Король и Шут» – «Проклятый старый дом» (музыка – Михаил Горшенёв, слова – Андрей Князев). В новом прочтении трек получил название – «Прекрасный старый дом», при этом сохранив атмосферную мистику, узнаваемое звучание, любовь и уважение к оригиналу. Впервые эти два исполнителя – Андрей Князев и Наталья О’Шей – совместно исполнили маленькую рок-сказку, которая идеально легла в основу истории про необычного домового Финника и храбрую девочку Кристину. Песня гармонично вписалась в атмосферу анимационной картины, и придала светлое, доброе, энергичное настроение, которое будет близко и понятно детям. Родители же услышат знакомую композицию «Короля и Шута» на новый лад.

«Исполнить заглавную песню к мультфильму – это интересный и новый опыт для меня. Изначально мне казалось, что будет сложно совместить такую довольно мрачноватую композицию с комедийной анимационной картиной для детей. Но ознакомившись со всем материалом, увидел, что получается очень гармонично. Команда «Рики» подошла к вопросу адаптации трека со всем уважением к оригиналу и большой любовью к своему делу. За многие годы аудитория «Короля и Шута» очень разрослась в возрастном диапазоне. Я часто вижу на концерте детей, которые не просто приходят за компанию с родителями, а находятся в материале и честно подпевают весь концерт. Так что у саундтрека есть все шансы удивить и порадовать широкого зрителя – как детей, так и их родителей. Проклятый старый дом превратился в прекрасный старый дом, появился другой смысл – почему бы и нет? «Король и Шут» всегда был сказочным миром, в котором можно было укрыться от реальности. И я рад, что этот мир продолжает расширять свои границы. Да, я и сам увлекаюсь созданием анимации, поэтому мне было вдвойне приятно поучаствовать в таком проекте. Тем более мультфильм создан в моём родном городе – Санкт-Петербурге», – рассказывает Андрей Князев, основатель группы «Княzz».

«У “Финника” – очень милый сюжет, он рассчитан на большой круг детей и подростков. Мои дети точно будут смотреть с удовольствием, им по 13 и 10 лет. Особенно будет рада младшая дочка. Я им показала трейлер, и они сразу: «О-о-о! Какие прикольные эти домовые!». Персонаж Кристина, вокальную партию которой я исполняю, – серьёзная такая девица, я бы назвала ее исследователем домовых, «домовологом». А песня на удивление получилась очень подвижной, весёлой, озорной, с совершенно другим характером. Мне понравилось, как переделан текст и как задвигалась музыка. Было очень легко и приятно её петь. И она абсолютно точно передаёт атмосферу и настроение фильма», – делится впечатлениями Хелависа, лидер группы «Мельница».

В альбом «Финник. Музыка из фильма» вошла также песня «Финник», созданная Мариной Ланда и Сергеем Васильевым, композиторами проектов «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома» и др. Композиция создана специально для анимационной картины. Оркестровые музыкальные партии написаны Сергеем Сидоровым – композитором проекта «Финник». Всего в альбом вошло 20 произведений, включая несколько сюрпризов и 2 бонус-трека.

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