Венкатеш Кумар: «Россия — страна, полная любви к искусству»

Международная сеть ТВ БРИКС впервые представляет на русском языке документальный фильм Венкатеша Кумара Г. «В Индию с любовью», который можно посмотреть на сайте телеканала. Картина посвящена одному из популярнейших актёров за всю историю мирового кино, «отцу» индийского кинематографа — Раджу Капуру (1924-1988гг.). В нашей стране широкая известность к Капуру пришла после фильма «Бродяга», вышедшего в 1959 году в Советском Союзе. В эксклюзивном интервью для ТВ БРИКС режиссёр документального фильма «В Индию с любовью» Венкатеш Кумар рассказал об идее фильма, а также о планах по развитию своих киноотношений с Россией.

«Радж Капур − первое имя, которое приходит на ум каждому, когда речь заходит об индийских актерах, оказавших большое влияние на советскую аудиторию. В этом документальном фильме будет рассказано о том, как Радж Капур и Ксения Рябинкина повлияли на зрителей, как в Индии, так и в СССР своими выступлениями в фильме «Мое имя клоун». Я решил поработать над этим сценарием, чтобы создать хронологическую линию, показать рост и развитие индийских актеров, которые привлекли как советскую, так затем и российскую аудиторию. Любовь семьи Капур к России побудила меня написать сценарий для создания фильма, который покажет, насколько глубока кинематографическая связь между Индией и Россией» − рассказал Венкатеш Кумар.

Советская балерина и исполнительница главной роли в фильме «Мое имя клоун» Ксения Рябинкина поделилась своими воспоминаниями о работе с Раджем Капуром, которые подтверждают слова Венкатеша Кумара о связях индийского актёра с Россией. «Радж Капур был великим артистом и педагогом. Он мне очень помогал, и это меня заразило на всю оставшуюся жизнь желанием быть актрисой. По-русски из всей съемочной группы говорил только Радж. Он старался говорить по-русски, и у него получалось », − поделилась Ксения Рябинкина.

«Россия − страна, полная любви к искусству, а люди в ней более милы, сострадательны и скромны. Я говорю это на основании своего личного опыта, поскольку я дважды в своей жизни посещал эту прекрасную страну в 2013 и 2019 годах. Моя любовь к народу России крепнет день ото дня, поскольку каждый раз, когда я общаюсь с русскими, я чувствую, что я один из них. У меня в голове есть проект мечты − снять фильм о жизни величайшего русского мыслителя и писателя Льва Толстого, который станет воссозданием его жизни до того, как он начал писать «Войну и мир». Я проделал всю подготовительную работу для этого фильма и жду подходящего инвестора, который сможет профинансировать этот фильм. Конечно, я бы с удовольствием поработал с Евгением Стычкиным, если в будущем представится хорошая возможность и, если так будет суждено. Работа с таким признанным актером, как он, станет отличным опытом» − заявил режиссёр фильма «В Индию с любовью» в эксклюзивном интервью для ТВ БРИКС.

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