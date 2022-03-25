Как продать свой док на большой экран: ФПРК – об участии в конкурсе «Россия взгляд в будущее»

На прошедшей, 22 марта, Q&A сессии, посвященной конкурсу документального кино «Россия – взгляд в будущее», участники обсудили о возможностях его участников и развитии дока в современном российском обществе.

Характерной особенностью конкурса, объявленного 10 марта Фондом регионального кинематографа (ФПРК), является то, что организаторы осуществляют продвижение снятых фильмов. По словам заместителя исполнительного директора Фонда Дмитрия Якунина, по данному вопросу проведены предварительные переговоры с федеральными каналами и крупнейшими онлайн-платформами страны. Также запланирован кинотеатральный прокат.

Спикер также рассказал об этапах проведения, правилах участия в конкурсе и ответил на вопросы заявителей.

Приводим основные тезисы:

Заявки на участие принимаются на платформе https://www.script.moviestart.ru/ до 11 апреля 23:59 (мск).

Участие в конкурсе могут принять юрлица из всех субъектов РФ. Авторам из Москвы и Санкт-Петербурга необходимо привлечь не менее 40 % съёмочной группы из региона.

Производство кино должно быть в списке направлений деятельности организации (ОКВЭД 59).

Участники не ограничены в числе заявок – можно подавать такое количество проектов, которое заявитель сочтёт нужным. Главное, чтобы это действительно были отдельные проекты, а не разные его части.

Лучше оформлять документы заранее – заявки, присланные в последний момент, видны сразу, они менее качественные. Бывает, что хорошая идея не проходит отбор, потому что была некачественно прописана заявка.

Качественное описание проекта – это когда члены комиссии видят, что авторы понимают, о чём хотят рассказать, кому и зачем.

Укажите предполагаемый охват целевой аудитории, её вовлеченность.

Будет не лишним прикрепить письма поддержки от компаний-партнёров и/или администрации региона заявителя. Комиссии важно видеть, что ваша идея важна кому-то, кроме вас.

Покажите компетенции членов вашей команды – приложите фильмографию, портфолио.

Перед заключением договора будет проведено собеседование с каждым участником. На нём комиссия не только примет решение по проекту – вы получите ценные советы от экспертов отрасли.

Средства (70 %) будут перечислены на счёт компании-участника до 15 июня, оставшиеся 30 % – после предоставления премастеринга. Организаторам важно понимать, что снятый материал соответствует заявке.

У каждого проекта будет свой продюсер от ФПРК. Это не значит, что он будет вмешиваться в творческий процесс – просто часть менеджерских функций возьмёт на себя.

Компании «Космос Фильм» и Kinoсrew выступили партнёрами конкурса «Россия – взгляд в будущее». В связи с этим они заморозили цены по состоянию на начало текущего года для конкурсантов. ФПРК работает над тем, чтобы список компаний-партнёров расширился.

У всех фильмов будут прокатные удостоверения. Авторы фильмов должны предоставить материалы, необходимые для его получения.

Отчётность по снятым материалам осуществляется в ЭДО. Фильмы необходимо снять до 1 декабря 2022 года.

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) учрежден Общероссийской общественной организацией «Союз кинематографистов России» 18 февраля 2022 года. Основными целями Фонда являются поддержка и развитие регионального кинематографа, повышение его конкурентоспособности, а также популяризация регионального кино в России и за рубежом.

Председатель Совета Фонда – Первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына.

Конкурс «Россия – взгляд в будущее» – первый проект Фонда поддержки регионального кинематографа. Общий бюджет на производство фильмов в 2022 году составляет 150 млн рублей. Из низ них 50 % будет направлено на поддержку киноальманахов (общим хронометражем до 75-90 мин.), а 50 % – на создание короткометражных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

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