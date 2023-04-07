Ко Дню Рунета Наталья Сергунина рассказала о трендах развития онлайн-проектов Москвы

Ко Дню Рунета в Москве представили статистику, касающуюся работы популярных городских онлайн-площадок. Один из главных выводов — подавляющее большинство москвичей решает повседневные задачи при помощи мобильных устройств. Так, на столичный портал mos.ru со смартфонов или планшетов заходят 68 процентов посетителей. За последние пару лет их доля увеличилась примерно на 10 процентов. При этом общее число зарегистрированных пользователей mos.ru сегодня превышает 15,4 миллиона человек.

С компьютера горожане предпочитают передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги и записываться в центры госуслуг. В мобильной версии — просматривать электронную медицинскую карту, данные о посещении и питании детей в школе. Однако самыми популярными и в том и в другом случае остаются главная страница сайта, личный кабинет, каталог услуг и функция поиска.

«Москва — современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни. Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Новые опции регулярно появляются в городских приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Общее число их активных пользователей уже превышает 3,4 миллиона. С помощью этих приложений жители записываются в различные учреждения, оплачивают коммунальные счета, делают пожертвования на благотворительность, читают новости и многое другое.

Аудитория приложения «Моя Москва», к примеру, состоит преимущественно из людей старше 25 лет (86 процентов пользователей), чаще женщин (56 процентов). Самая широкая возрастная группа (25 процентов) — москвичи 35–44 лет.

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