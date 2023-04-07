Нейросеть нарисовала любимые русские поговорки про деньги

Финуслуги узнали о любимых финансовых поговорках россиян, а приложение для генерации изображений на основе ИИ «Шедеврум» от Яндекса их проиллюстрировало.

Исследование показало, что 38% респондентов чаще всего используют поговорку «Долг платежом красен». На втором месте по популярности – пословица «Копейка рубль бережет» (этот вариант выбрали 17% опрошенных). Также в топ-3 любимых народных выражений вошло «На деньги ума не купишь» - за него проголосовали 16% россиян. Кроме того, россияне отметили такие словесные изречения о деньгах: «Деньги счет любят» и «Здоров буду — и денег добуду» (по 10%), а также «Уговор дороже денег» (9%).

Исследование было проведено с помощью онлайн-опроса в апреле 2023 года по всей России. Объем выборки – 1 376 человек в возрасте от 18 лет.

«Самые распространенные и употребляемые пословицы и поговорки про деньги знакомы нам с самого детства, учат нас финансовой грамотности и влияют на принятие финансовых решений. Употребляя их, мы не всегда задумываемся и представляем в красках, как это могло бы выглядеть, поэтому мы попросили «Шедеврум» сгенерировать картинки по прямым текстовым запросам. Несмотря на то, что пользователям доступна бета-версия программы, получились интересные варианты», - отметили в пресс-службе проекта Финуслуг Московской биржи.

Долг платежом красен – 1 место

Копейка рубль бережёт – 2 место

На деньги ума не купишь – 3 место

Деньги счёт любят

Здоров буду и деньги добуду

Уговор дороже денег

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