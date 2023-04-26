Индийские и российские кинематографисты обсудили перспективы сотрудничества

На бизнес-площадке 45-го Московского Международного кинофестиваля индийская делегация кинематографистов, прибывшая в Россию в рамках проекта РОСКИНО Filming Locations in Russia, приняла участие в целом ряде мероприятий: образовательном семинаре, дискуссии о возможностях сотрудничества в киноиндустрии, а также питчинге копродукционных проектов, где индийские продюсеры выступили в качестве экспертного жюри, оценивая проекты российских режиссеров и сценаристов: исторические фильмы и сериалы, фантастику, семейные комедии.​​​​​​​

Серия мероприятий с индийской делегацией открылась образовательным семинаром ROSKINO Academy «Финансовые аспекты кинопроизводства и особенности ведения бизнеса в Индии». Спикером выступил исполнительный директор Гильдии продюсеров Индии Нитин Тедж Ахуджа. В ходе презентации он оценил текущее состояние национального кинематографа, обозначил перспективные направления развития кинобизнеса: «В Индии крупнейшая киноиндустрия в мире: около двух тысяч релизов ежегодно, 900 спутниковых каналов и более 50 стриминговых платформ, общий оборот сектора медиа и развлечений составляет 1,822 трлн индийских рупий».

Говоря об особенностях индийской киноиндустрии, Нитин Тедж Ахуджа констатировал, что при создании фильмов они вдохновляются опытом разных стран, в том числе российским контентом.

Центральным событием на бизнес-площадке 45-го ММКФ стал круглый стол «Россия-Индия. Возможности сотрудничества в киноиндустрии». Своими ожиданиями по поводу совместной работы поделились представители индийской делегации: Нитин Тедж Ахуджа (Гильдия продюсеров Индии), Кеюрсин Пармар (Roy Kapur Films), Бонни Джайн (Red Chillies Entertainment), Яш Катира (Applause Entertainment). С российской стороны в дискуссии приняли участие директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко; заместитель директора по социокультурным программам Фонда Росконгресс Галина Сыцко; продюсер Александр Досталь, участвовавший в создании индийских фильмов «Патхан», «Тигр-3», часть съемок которых велась на территории России; руководитель кинокомиссии Московской области, директор ГАУК МО «Креативное бюро «Регион» Евгений Сарамуд. Модератором круглого стола выступил глава отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.

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Одной из важных тем обсуждения стала возможность обмена профессиональным опытом между российской и индийской киноиндустрией. Анимация, трюковая работа, комбинированные съемки – в этих областях у российских и индийских кинематографистов есть свой уникальный опыт. Россия становится крупным игроком с точки зрения производства проектов высокой постановочной сложности. Примером тому служит стартовавший недавно в прокате фильм «Вызов», часть съемок которого проходила в космосе, а также масштабные спортивные драмы, которыми Россия может гордиться.

Говоря о темах и жанрах потенциальных копродукционных проектов, участники круглого стола сошлись во мнении, что это могли бы быть фильмы про космос, картины в жанре экшн, детское семейное кино, музыкальные сказки.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко отметил, что талантливые проекты будут обязательно поддержаны государством, обратив еще раз внимание на то, что у России есть соглашение о совместном фильмопроизводстве с Индией (с сентября 2019 года), предоставляющее возможность господдержки копродукционного проекта.

В рамках круглого стола также прошла презентация проекта РОСКИНО при поддержке Минкультуры России Filming Locations in Russia. «Весь мир в одном кадре», – под таким слоганом дан старт проекта. Официальным партнером по гостеприимству первого локационного тура индийской делегации в рамках Filming Locations in Russia выступает Комитет по туризму города Москвы.

«В этом году мы ставим для себя цели познакомить международных кинематографистов с возможностями российских регионов, показать Россию с разных сторон и все возможные типы локаций, которые у нас есть; презентовать в целом российские компании, которые готовы работать с международным киносообществом», – отметил директор по маркетингу РОСКИНО Владимир Лабутин.

После завершения круглого стола индийская делегация приняла участие в питчинге копродукционных проектов Россия-Индия. Российские режиссеры и сценаристы презентовали свои фильмы, сериалы и анимационные проекты для индийских продюсеров. В числе представленных проектов – фантастический сериал «В глубине» о мире будущего после глобальной катастрофы; исторический фильм «Махатма Хавкин» о враче Владимире Хавкине, изобретателе вакцин против холеры и чумы, который прожил в Индии более 20 лет; фильм «Немо: начало» об учёном-океанологе капитане Немо; приключенческий фильм «Хождение за три моря» о путешествии в Индию; семейная комедия «Маугли в Москве» и другие.

«Это были очень интересные проекты, все из них имеют потенциал. Но мы будем оценивать исходя из перспектив на индийском рынке. Это был прекрасный опыт, обмен культурами. Надеемся, что таких мероприятий будет больше. Мы готовы принять вас в Индии и провести такие мероприятия у нас», – отметили представители индийской делегации.

Работа бизнес-площадки 45-го ММКФ проходила с 20 по 22 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Ее организаторами стали Дирекция ММКФ и Фонд поддержки регионального кинематографа. РОСКИНО выступило партнером серии мероприятий, которые прошли 21 апреля с участием индийской делегации.​​​​​​​

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