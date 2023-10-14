Жан Кокто – французский писатель, поэт, драматург, художник, сценарист и кинорежиссёр. Одна из крупнейших фигур французской культуры XX века.

1. На сцене и на экране: «Человеческий голос» в Перми объединит театр и кино. 2023

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