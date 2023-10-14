Франсис Пуленк – французский композитор, пианист, критик, виднейший из участников французской «Шестёрки», классик французской музыки ХХ века.

1. На сцене и на экране: «Человеческий голос» в Перми объединит театр и кино. 2023

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