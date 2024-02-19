Коламбия Пикчерз не представляет: Сергей Жуков

Комедийный сериал «Камера! Мотор!» – ностальгическая история про работника видеосалона 90-х, созданная «Руки Вверх Production». Это первый проект кинокомпании Сергея Жукова, снятый специально для ТНТ.

Действие «Камера! Мотор!» происходит в эпоху перемен - в 1991-м году. Главный герой Николай Виденин (Павел Рассомахин) – несостоявшийся кинорежиссер, который вынужден работать в обычном видеосалоне в Ленинграде. Однажды Николай случайно включает школьникам «фильм для взрослых», за что попадает сначала под суд, а потом и в колонию-поселение. Там он получает прозвище «Видик» и теперь вместо того, чтобы нажимать на видеомагнитофоне кнопку «Play», парню предстоит с утра до вечера валить лес.

Однако, Виденину удается избежать изматывающей работы. По приказу начальника колонии - Назарова (Дмитрий Колчин) Коля начинает снимать свои версии культовых голливудских фильмов с заключенными в главных ролях, а также используя любые подручные материалы. Дело в том, что показывая десятки раз одни и те же ленты, Видик выучил их буквально наизусть. Так, на зоне появляется свой Голливуд: со Шварцем, Сталлоне и гнусавым переводчиком. Талантливая кинокоманда настолько увлекается процессом, что запросто повторит любое кино: от «Терминатора», «Рэмбо» и «Коммандо» до «Назад в будущее», «Звёздных войн» и даже «Крёстного отца».

Впрочем, подобное творчество очень не нравится заместителю Назарова, майору Басову (Александр Обласов), который ратует за стандартные методы перевоспитания. Тот, в свою очередь, всячески пытается помешать съемочному процессу.

«Я очень рад, что мы с ТНТ создаём большой юмористический сериал "Камера! Мотор!". Отличные актеры, молодой режиссер, один из лучших операторов в стране и Тина Канделаки в продюсерах – что может быть лучше для успеха? Сценарий написан нашей командой "Руки ВВерх! Продакшн". Я сам приезжал на площадку, хоть и не каждый день, ведь значительная часть съемок проходила в глухих лесах далеко от Москвы. Вся команда была заряжена, шутила, смеялась и с этими же эмоциями снимали сцены. Поэтому зрители точно должны почувствовать наш вайб и зарядиться им», – говорит продюсер Сергей Жуков.

«"Камера! Мотор!" – это добрая история, в которой герои стремятся быть счастливыми вне зависимости от условий и обстоятельств. Я постоянно удивлялся творческой фантазии авторов, режиссёра и наших художников. Ностальгия по временам видеосалонов и фильмов, которые теперь принято называть, если и не классикой кино, то точно хитами Голливуда, и само узнавание фильмов, на которые решили замахнуться ребята с зоны, вызывает живой интерес и может заставить зрителей улыбаться», – делится актёр Павел Рассомахин.

«У нас была просто замечательная команда. Я, серьёзно, не часто вижу такую команду потому, что собрались не только молодые, интересные ребята, но на самом деле очень талантливые и творческие. И, конечно, не могу не сказать о нашем замечательном режиссере – Саше Абдуллаеве – очень талантливый человек. Еще на пробах он меня просто поразил тем, что он не только выстраивает, какие-то внешние мизансцены, но еще для него очень важно рассказать внутреннюю историю каждого героя. Мне кажется, он очень талантливый режиссер и о нем абсолютно точно услышит еще вся страна, и он всех удивит», – комментирует актёр Сергей Стёпин.

«Совсем молодые зрители смогут узнать, как жила их страна раньше, и что девяностые – это не только треш и кошмар, которые нам сейчас принято показывать по телевизору. Это ещё и время исполнения мечтаний и надежд. Ведь даже там, где, казалось бы, не должно быть ничего приятного и светлого, всегда находилось место для любви и романтики», – рассказывает актёр Дмитрий Колчин.

Производством проекта занималась «Руки Вверх! Production» (сериалы «Евгенич», «Плакса»). Продюсерами выступили Тина Канделаки и Сергей Жуков. Креативный продюсер: Вадим Бакунев. В режиссерском кресле Саша Абдуллаев («По колено»). А за сценарий отвечали Ренат Актуганов и Илья Ярошевский.

В главных ролях: Павел Рассомахин, Александр Обласов, Дмитрий Колчин, Аскар Нигамедзянов, Максим Киселев, Андрей Свиридов, Сергей Стёпин, Сергей Беляев, Софья Сокур и другие.