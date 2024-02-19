Онлайн-кинотеатре PREMIER представил документальный сериал-расследование «Вас беспокоят из банка», в котором эксперты, жертвы и сами телефонные мошенники рассказывают, как защитить себя и свои деньги. Сериал создан продюсерской компанией Нелли Яраловой «Яр&Ко» при содействии Следственного департамента МВД России.

«Вас беспокоят из банка» – это подробное исследование феномена телефонного мошенничества, которое в последние годы разрослось до пугающих масштабов. В сериале раскрываются схемы работы подобных структур и методы воздействия на человека – вплоть до техник гипноза.

Звонки с незнакомых номеров, где люди представляются сотрудниками банков или силовых структур стали в последнее время настоящей эпидемией. Создатели проекта поговорили с экспертами и жертвами, которые поделились своим опытом и рассказали, как лучше всего сопротивляться действиям злоумышленников.

Среди экспертов сериала – директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, доктор наук, профессор, психотерапевт и специалист по НЛП Алексей Ситников, старший следователь МВД по особо важным делам Альберт Бабгоев и другие. Создателям также удалось поговорить с одним из участников мошеннического сообщества, который сейчас отбывает наказание в тюрьме. Он подробно рассказывает, чем занимался и какую роль играл во всей преступной схеме.

Свои истории расскажут и жертвы мошенников, включая народного артиста России Эдгарда Запашного. Именитый дрессировщик поделился подробностями нашумевшей истории, рассказал, как его обманули мошенники, и чем закончилось расследование полиции.