Колье FENOMEN стало манифестом ювелириного бренда Atelier PM

Ювелирный бренд Atelier PM и фотограф, креативный продюсер Ирина Белоносова представляют колье FENOMEN — украшение вне рамок ювелирного искусства. Это материализованный манифест, рожденный из личной истории, многолетнего опыта в премиум-сегменте и глубокого поиска собственного предназначения.

Колье FENOMEN — украшение для себя, личный заказ, который Ирина сделала своему другу, ювелиру Максиму Злобину, чтобы наконец перестать откладывать жизнь на «потом» и собрать в одном колье свои любимые камни — подаренные мужем изумруд и турмалин параиба, собственные гранаты, сапфиры. Но в процессе создания, после долгих примерок, сканирования шеи, десятков восковок и 3D-моделей, стало понятно: получилось нечто большее. То, чем хочется делиться.

«Мы назвали его “Феномен”. Это манифест того, что у каждого человека есть свой талант. Его можно носить уже сейчас — в серебре с фианитом, признав свою ценность. А потом, реализовав свой потенциал, можно вставить в ту же основу супердорогой природный камень. Но ты не меняешься. Ты тот же самый ценный человек. Просто перестаешь откладывать свою жизнь и начинаешь действовать. Потому что все, что реально, — оно уже лучше, чем идеальное. Оно существует», — признается Ирина.

Колье FENOMEN входит в регулярную коллекцию Atelier PM. Модель может быть выполнена в разных вариантах: в черненом серебре, золоте, с различными камнями — от фианитов до инвестиционных бриллиантов.

Ирина Белоносова — фотограф и креативный директор, работала за кадром крупнейших рекламных кампаний Cartier, Alrosa, Mercury, HUTTON, Yana, Ulyana Sergeenko, Vera Beauty, Единая Европа-Холдинг, BCS ULTIMA и других. Снимала инвестиционные бриллианты и алмазы для Alrosa, создавала визуальный код для проектов премиум-сегмента. Автор программы «Феномен», разработанной с целью помочь людям с нейроотличиями (дислексия и расстройство аутистического спектра) найти и реализовать свой собственный талант.