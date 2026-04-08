1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Колье FENOMEN стало манифестом ювелириного бренда Atelier PM

продюсер Ирина Белоносова представляет колье FENOMEN

Ювелирный бренд Atelier PM и фотограф, креативный продюсер Ирина Белоносова представляют колье FENOMEN — украшение вне рамок ювелирного искусства. Это материализованный манифест, рожденный из личной истории, многолетнего опыта в премиум-сегменте и глубокого поиска собственного предназначения.

Колье FENOMEN — украшение для себя, личный заказ, который Ирина сделала своему другу, ювелиру Максиму Злобину, чтобы наконец перестать откладывать жизнь на «потом» и собрать в одном колье свои любимые камни — подаренные мужем изумруд и турмалин параиба, собственные гранаты, сапфиры. Но в процессе создания, после долгих примерок, сканирования шеи, десятков восковок и 3D-моделей, стало понятно: получилось нечто большее. То, чем хочется делиться.

FENOMEN SPRING - atelier pm - максим злобин

«Мы назвали его “Феномен”. Это манифест того, что у каждого человека есть свой талант. Его можно носить уже сейчас — в серебре с фианитом, признав свою ценность. А потом, реализовав свой потенциал, можно вставить в ту же основу супердорогой природный камень. Но ты не меняешься. Ты тот же самый ценный человек. Просто перестаешь откладывать свою жизнь и начинаешь действовать. Потому что все, что реально, — оно уже лучше, чем идеальное. Оно существует», — признается Ирина.

Колье FENOMEN входит в регулярную коллекцию Atelier PM. Модель может быть выполнена в разных вариантах: в черненом серебре, золоте, с различными камнями — от фианитов до инвестиционных бриллиантов.

эскизы колье феномен от atelier pm

Ирина Белоносова — фотограф и креативный директор, работала за кадром крупнейших рекламных кампаний Cartier, Alrosa, Mercury, HUTTON, Yana, Ulyana Sergeenko, Vera Beauty, Единая Европа-Холдинг, BCS ULTIMA и других. Снимала инвестиционные бриллианты и алмазы для Alrosa, создавала визуальный код для проектов премиум-сегмента. Автор программы «Феномен», разработанной с целью помочь людям с нейроотличиями (дислексия и расстройство аутистического спектра) найти и реализовать свой собственный талант.

