Более 5 тысяч участников собрал в Петербурге пятый юбилейный музыкальный фестиваль ODYSSEY: Пять элементов

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24 и 25 июня в Санкт-Петербурге международное комьюнити ODYSSEY отпраздновало свой пятый день рождения масштабным фестивалем с видом на Финский залив, собрав за два дня на пяти сценах 5000 участников, облаченных в образы пяти стихий. Гигантский серебряный шар, перемещающийся между танцполами с помощью промышленного крана весом 60 тонн, поражающее воображение выступление мульти инструментального Odyssey All stars orchestra, затронувший 5000 сердец манифест Алексея Изотова в сопровождении перформанса танцевальной компании OMYT и 24 часа музыки и трансформационных практик. Второй день фестиваля был отмечен особой добротой – половина выручки от проданных билетов направляется на помощь краснокнижным животным.

Легендарный музыкально-костюмированный фестиваль за последний год обогнул половину Земного шара, обзаведясь тысячами последователей в Индонезии, Таиланде, Южной Америке и Дубае и вернулся в Санкт-Петербург – город своего рождения, – чтобы отпраздновать пятилетие.

Алексей Изотов, идеолог ODYSSEY festival: «Наши 5 лет выпали не на самый благоприятный период для ивент-индустрии, ковид и другие напасти то и дело вставляли палки в колеса. Но тем ценнее отметить столь важную для фестиваля дату. Я с уверенностью могу сказать, что теперь мы уже взрослый, окрепший международный бренд, готовый к новой пятилетке. Огромная благодарность всем нашим героям и их невероятным образам, без которых этот праздник не случился бы. Пять элементов слились воедино, и мы активировали все важные алхимические процессы, необходимые для эволюции души».

Пятый большой фестиваль ODYSSEY объединил собой площадки культурного квартала «Брусницын», Roof place и обновленную набережную Финского залива.

На пяти сценах, символизирующих собой четыре элемента стихии (вода, земля, огонь и воздух) и загадочный пятый элемент, выступили визионеры российской organic house музыки и дружественные шоу-кейсы. Так, сцену Огня возглавили LEGAL’NAYA, GEJU создали пространство Fire Bus с легендарным «пазиком» – сценой внутри автобуса, где выступили Ксения Гошицкая (XeniaXenia), Andre P feat Droomie (live), Lilova (live), Gleb Philipchenkow, а лучи утреннего солнца встречали сетом Ижевского. На воздушной сцене на просторах крыши Roof place гостей фестиваля ждало выступление гостей со всей страны: Millerusha, Deek That, Krasa Rosa, Valer den Bit и Basaar. На сцене Воды выступили Jackie Jeff, M.Ti & Zok Zok, Ivan Logos, Space Food, Nikita Grib & Serkvin.

Стихия Земли была представлена шоу-кейсом фестиваля неоэтнической и электронной музыки, искусства и саморазвития ETHNOSCOPE, объединяющего форматы трехдневного ретрита и масштабного опен эйра. На Odyssey ETHNOSCOPE возвели шаманский шатер, в котором вечерами в течение двух дней проходили трансформационные практики (ароматерапия и саунд хилинг, этнический джем с участием музыкантов Microcoma, Shinder, Театр Шаманского бубна, Kutya, Транснадежность, Илья Ким, Enchantia, Vozhd и pantam girls.

На главной пятой сцене – сцене Души (Soul stage) выступили московские гости фестиваля: единственный в своем роде техно-оркестр Bet lon (live), Kurt, Korolev, а также музыканты лейбла Алексей Изотов, Dibidabo, Fake Mood и Agraba.

Кульминационным моментом фестиваля стало полуночное выступление-премьера нового проекта – мульти инструментального Odyssey All stars orchestra. Это объединение 20 музыкантов – представителей лучших оркестров Петербурга во главе с дирижером Леонидом Сивелькиным – виртуозным скрипачом, лауреатом российских и международных конкурсов и художественным руководителем Московского оперного дома. Оркестр исполнил композиции – переосмысления хитов резидентов лейбла Odyssey, созданные за 5 лет. Художественный руководитель проекта – пианист и композитор Никола Мельников.

Идеолог и создатель Odyssey Алексей Изотов огласил новый манифест фестиваля под сопровождение танцевального перформанса от танцевальной компании OMYT.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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