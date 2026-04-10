Стилисты SEEN рассказали о революции в брендовой оптике

Как сообщают стилисты концепт-стора SEEN, сегодня при выборе оправы или очков недостаточно просто изучить подиумные тренды цветовых сочетаний и форм. Для того чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и исключительный вкус важно ориентироваться в современных технологиях и материалах.

Дарья Остин, управляющий партнер концепт-стора SEEN отмечает: «Уже давно в современном мире очки перестали быть просто инструментом для коррекции зрения, они превратились в симбиоз инженерной мысли и персонального стиля. Сегодня у лучших мировых брендов мы наблюдаем симбиоз передовых материалов — высокопрочного титана и экологичного ацетата на растительной основе с виртуозным мастерством дизайнеров и филигранной ручной работой.

Приглашаем заглянуть за кулисы индустрии: в концепт-сторе SEEN собраны лучшие независимые бренды из Америки, Европы и Японии, объединенные инновационным подходом к производству и эксклюзивным дизайном.

Титан: король легкости и долговечности

Оправы из титана заслуженно считаются премиальным выбором в оптике из-за уникального сочетания физических и химических свойств этого металла.

Первые в мире оправы для очков из титана начали выпускать в начале 1980-х годов. Лидерство в этой области принадлежит японским и датским производителям, которые смогли преодолеть технологические сложности обработки этого металла. Именно японские инженеры решили проблему пайки и полировки титана, который до этого считался слишком сложным для массового производства очков. Центром этой индустрии является город Сабаэ (префектура Фукуи), где производится более 96% японских оправ.

Изготовление одной премиальной оправы в Японии может включать в себя от 200 до 300 технологических этапов и занимать от нескольких месяцев до года. В коллекции SEEN представлены несколько брендов, производящих очки в Японии: Matsuda, Lunetterie Générale, штучные JACQUES MARIE MAGE.

Существуют оправы из чистого титана (самый легкий и твердый вариант, абсолютно гипоаллергенен), из бета-титана (сплав с алюминием, ванадием или молибденом) – позволяет сделать оправу гибкой и эластичной, максимально тонкой, практически ниткой при этом прочной и из титана с памятью формы (смесь титана и никеля). Но все оправы из титана объединяют эти свойства:

Исключительная легкость : титан весит почти на 50% меньше, чем сталь или другие распространенные сплавы. Такие очки практически не ощущаются на лице, не давят на переносицу и не вызывают дискомфорта при длительном ношении.

Высокая прочность : оправы устойчивы к деформациям: их сложно сломать или погнуть при случайном падении или механическом воздействии.

Устойчивость к коррозии : Материал не окисляется от контакта с потом или влагой. Оправа не позеленеет и не покроется налетом со временем, сохраняя первоначальный вид долгие годы.

Долговечность: Благодаря совокупности прочности и антикоррозийных свойств, титановые очки служат в разы дольше, чем пластиковые или бюджетные металлические аналоги.

Бренд MATSUDA

Восточная поэзия в мире очков, где ремесло возведено в ранг высокого искусства. Основанный легендарным дизайнером Мицухиро Мацудой — человеком, изменившим японскую моду и организовавшим первую Неделю моды в Токио. Каждая оправа — это предмет искусства, требующий сложной ручной работы: проходит более 250 ручных этапов производства.

Бренд AKILA

AKILA — независимый бренд из Лос-Анджелеса, созданный на пересечении смелого дизайна и технологий. Каждая пара очков — это ручная работа, лимитированный тираж и линзы с полной UV-защитой.

Бренд LUNETTERIE GÉNÉRALE

Канадский бренд премиальной оптики, который выбрал Японию для своего производства. Это воплощение тихой роскоши: безупречные силуэты, элитные материалы и ручная работа японских мастеров. Коллекции Lunetterie generale вдохновлены винтажем, но лишены показного — вместо логотипов акцент на идеальных пропорциях и благородной фактуре.

Бренд JACQUES MARIE MAGE

Американский бренд из Лос-Анджелеса, чья продукция полностью изготавливается вручную в Японии и относится к категории коллекционного люкса. Jacques Marie Mage стремится смотреть на мир глазами великих художников и мыслителей прошлого. Каждая пара имеет уникальный серийный номер. Для коллекционеров и тех, кто хочет заявить о себе. Это статусные очки с «характером».

Если титан — это «король надежности», то ацетат целлюлозы — это «король стиля и комфорта». Это природный полимер, который изготавливают из волокон хлопка или древесины, обрабатывая их уксусной кислотой.

Почему у премиальных брендов чаще встречаются очки из ацетата, а не пластика?

В первую очередь, он позволяет создать глубокие и уникальные цвета: в отличие от обычного пластика, который просто окрашивается сверху, ацетат создается слоями.

Например, оправы с «черепаховым» узором, эффектом перламутра или сложными переходами цветов, которые не выцветают со временем. Если в титане ценят минимализм, то в ацетате — выразительность и возможность создать яркий аксессуар, подчеркивающий характер.

Идеальная посадка (термопластичность): ацетат становится гибким при нагревании. Это позволяет мастеру-оптику идеально подогнуть заушники или переносицу под форму вашего лица. После остывания он отлично держит заданную форму.

Тактильный комфорт: ацетат кажется «теплым» и мягким на ощупь. Он быстро принимает температуру тела, поэтому такие очки приятнее надевать зимой, чем металлические. Кроме того, ацетат обладает термопластичностью, легко подгоняется под формы лица и более долговечен, чем пластик. Оправы вырезаются из цельных листов (фрезеруются), а не отливаются в формах.

Ацетат целлюлозы является биоразлагаемым материалом и производится из возобновляемых ресурсов.

Бренд AKILA

Бренд KUBORAUM

Основанный в 2012 году в Берлине итальянским дизайнером Ливио Грациоттином и антропологом Серджио Эусеби, бренд Kuboraum (что в переводе с немецкого означает «кубическая комната») создает не просто очки, а «маски», которые становятся продолжением личности. Каждая модель подчеркивает характер и уникальность своего владельца.

Бренд OLIVER PEOPLES

Американский бренд очков, основанный в 1987 году в Лос-Анджелесе. Его коллекции сочетают винтажную эстетику с современными технологиями, а модели создаются вручную из премиальных материалов. Бренд вдохновляется культурой и искусством, а в числе его поклонников Брэд Питт и Джулия Робертс.

Бренд L.G.R

L.G.R. (Luca Gnecchi Ruscone) — итальянский люксовый бренд очков, возрождающий наследие винтажной оптики середины XX века. Основанный в 2007 году Лукой Неччи Русконе, бренд вдохновлен коллекцией солнцезащитных очков, которую он обнаружил в заброшенном магазине своего деда в Эритрее. Эти модели 1950–60-х годов, произведенные в Италии, стали основой для современных реплик.

Бренд JACQUES MARIE MAGE

Американский бренд из Лос-Анджелеса, чья продукция полностью изготавливается вручную в Японии и относится к категории коллекционного люкса. Используют редкий японский ацетат невероятной толщины, который полируется в барабанах с бамбуковой стружкой до зеркального блеска.





