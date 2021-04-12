Колледжи сферы культуры Московской области в апреле приглашают на Дни открытых дверей

В под­мос­ков­ных кол­ле­джах сфе­ры куль­ту­ры обу­ча­ют­ся почти 2000 сту­ден­тов. При этом кон­курс при поступ­ле­нии в учеб­ные заве­де­ния состав­ля­ет 3 чело­ве­ка на место.

Еже­год­но око­ло 30 сту­ден­тов кол­ле­джей ста­но­вят­ся лау­ре­а­та­ми раз­лич­ных кон­кур­сов, в том чис­ле круп­ных и пре­стиж­ных. Так, напри­мер, в 2020 году сту­дент­ка 3‑го кур­са Мос­ков­ско­го Губерн­ско­го кол­ле­джа искусств (отде­ле­ние «Эст­рад­ное пение») Яна Габ­ба­со­ва ста­ла побе­ди­тель­ни­цей теле­ви­зи­он­но­го шоу «Голос».

В апре­ле обра­зо­ва­тель­ные учре­жде­ния сфе­ры куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти откры­ва­ют свои две­ри для твор­че­ски ода­рён­ных аби­ту­ри­ен­тов. Буду­щие сту­ден­ты смо­гут позна­ко­мить­ся с пре­по­да­ва­те­ля­ми, узнать о буду­щей про­фес­сии, про­де­мон­стри­ро­вать свои талан­ты, при­нять уча­стие в мастер-клас­сах, а так­же полу­чить лич­ную консультацию.

В рам­ках «Дня откры­тых две­рей» аби­ту­ри­ен­тов ждёт: зна­ком­ство с исто­ри­ей кол­ле­джа и его выпуск­ни­ка­ми, пре­зен­та­ция спе­ци­аль­но­стей, кон­церт­ная про­грам­ма с уча­сти­ем твор­че­ских кол­лек­ти­вов и сту­ден­тов, кон­суль­та­ции по музы­каль­но-тео­ре­ти­че­ским и спе­ци­аль­ным дисциплинам.

Мос­ков­ский Губерн­ский кол­ледж искусств:

17 апре­ля – Руз­ский фили­ал (10.00),

17 апре­ля – Тал­дом­ский фили­ал (11.00),

18 апре­ля – Мос­ков­ский Губерн­ский кол­ледж искусств (12.00),

18 апре­ля – Крас­но­гор­ский фили­ал (12.00).

Мос­ков­ский област­ной музы­каль­ный кол­ледж име­ни С.С. Прокофьева:

18 апре­ля (12.00).

Мос­ков­ский област­ной базо­вый музы­каль­ный кол­ледж име­ни А.Н. Скрябина:

18 апре­ля (12.00).

Для справ­ки:

Мос­ков­ский Губерн­ский кол­ледж искусств

Направ­ле­ния под­го­тов­ки: инстру­мен­таль­ное испол­ни­тель­ство, вокаль­ное искус­ство, соль­ное и хоро­вое народ­ное пение, хоро­вое дири­жи­ро­ва­ние, музы­каль­ное искус­ство эст­ра­ды, народ­ное худо­же­ствен­ное твор­че­ство, соци­аль­но-куль­тур­ная дея­тель­ность, биб­лио­те­ко­ве­де­ние, искус­ство бале­та, дизайн, деко­ра­тив­но-при­клад­ное искус­ство и народ­ные про­мыс­лы, живо­пись, актёр­ское мастерство.

1‑й Мос­ков­ский област­ной музы­каль­ный колледж

Направ­ле­ния под­го­тов­ки: инстру­мен­таль­ное испол­ни­тель­ство, вокаль­ное искус­ство, хоро­вое дири­жи­ро­ва­ние, тео­рия музыки.

Мос­ков­ский област­ной музы­каль­ный кол­ледж име­ни С.С. Прокофьева

Направ­ле­ния под­го­тов­ки: инстру­мен­таль­ное испол­ни­тель­ство, вокаль­ное искус­ство, соль­ное и хоро­вое народ­ное пение, хоро­вое дири­жи­ро­ва­ние, тео­рия музыки.

Мос­ков­ский област­ной базо­вый музы­каль­ный кол­ледж име­ни А.Н. Скрябина

Направ­ле­ния под­го­тов­ки: инстру­мен­таль­ное испол­ни­тель­ство, вокаль­ное искус­ство, соль­ное и хоро­вое народ­ное пение, музы­каль­ное искус­ство эстрады.

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