Колледжи сферы культуры Московской области в апреле приглашают на Дни открытых дверей

В подмосковных колледжах сферы культуры обучаются почти 2000 студентов. При этом конкурс при поступлении в учебные заведения составляет 3 человека на место.
Ежегодно около 30 студентов колледжей становятся лауреатами различных конкурсов, в том числе крупных и престижных. Так, например, в 2020 году студентка 3‑го курса Московского Губернского колледжа искусств (отделение «Эстрадное пение») Яна Габбасова стала победительницей телевизионного шоу «Голос».
В апреле образовательные учреждения сферы культуры Московской области открывают свои двери для творчески одарённых абитуриентов. Будущие студенты смогут познакомиться с преподавателями, узнать о будущей профессии, продемонстрировать свои таланты, принять участие в мастер-классах, а также получить личную консультацию.
В рамках «Дня открытых дверей» абитуриентов ждёт: знакомство с историей колледжа и его выпускниками, презентация специальностей, концертная программа с участием творческих коллективов и студентов, консультации по музыкально-теоретическим и специальным дисциплинам.
Московский Губернский колледж искусств:
- 17 апреля – Рузский филиал (10.00),
- 17 апреля – Талдомский филиал (11.00),
- 18 апреля – Московский Губернский колледж искусств (12.00),
- 18 апреля – Красногорский филиал (12.00).
Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева:
- 18 апреля (12.00).
Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина:
- 18 апреля (12.00).
Для справки:
Московский Губернский колледж искусств
Направления подготовки: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, музыкальное искусство эстрады, народное художественное творчество, социально-культурная деятельность, библиотековедение, искусство балета, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, живопись, актёрское мастерство.
1‑й Московский областной музыкальный колледж
Направления подготовки: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, хоровое дирижирование, теория музыки.
Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева
Направления подготовки: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, сольное и хоровое народное пение, хоровое дирижирование, теория музыки.
Московский областной базовый музыкальный колледж имени А.Н. Скрябина
Направления подготовки: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, сольное и хоровое народное пение, музыкальное искусство эстрады.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.