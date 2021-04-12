Международный фонд композиторов «Новые классики» проводит конкурс «Новые классики о Москве». Конкурс направлен на выявление молодых талантливых композиторов и содействие музыкальному развитию творческой молодежи, а также на привлечение внимания к классической музыке, посвященной Москве. Мероприятие проводится при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и грантов мэра Москвы.
Конкурс проходит в два этапа: образовательная программа и гала-концерт с награждением победителей.
Отборочный этап конкурса проходил с 15 января по 25 марта 2021 года на сайте www.newclassics.art. Принять участие могли молодые композиторы в возрасте от 14 до 35 лет. Им нужно было представить фортепианные произведения, созданные специально для конкурса на одну из тем: современная Москвa; Центральный парк культуры и отдыха им. Горького; Московский концертный зал «Зарядье».
Образовательная программа успешно состоялась 25 февраля в онлайн формате на сайте www.newclassics.art и YouTube-канале Московской консерватории. Спикерами программы выступили ведущие музыкальные эксперты: профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, солист Московской государственной академической филармонии Юрий Богданов; преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, композитор Тихон Хренников; автор блога на YouTube «Записки пианистки» Ольга Иванова; выпускница Московской консерватории и аспирантуры, создатель и продюсер проектов камерной музыки Алиса Куприева; композитор, педагог Московской школы кино Иван Урюпин и другие.
На конкурс прислали более 300 сочинений. География конкурса обширная, среди участников молодые композиторы из Ижевска, Санкт-Петербурга, Твери, Нижнего Новгорода, Казани и других городов России. Самому младшему участнику 14 лет.
Финалистами конкурса «Новые классики о Москве» стали: Роман Соснин, Ольга Иванова, Ольга Горюнова, Максим Овдиенко, Иван Стерхов, Григорий Лунин, Арсений Смирнов, Анастасия Чернова.
Гала-концерт состоится 15 апреля 2021, где прозвучат произведения финалистов, и будет определен победитель, который получит денежный приз.
«Нам очень приятно, что Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы уделяет внимание культурным проектам, которые позволяют найти и поддержать молодых талантливых композиторов», — прокомментировала генеральный директор МФК «Новые классики» Юлия Музыка.
Мероприятие пройдет в концертном зале имени Н.Я. Мясковского. Начало концерта в 19.00.
Для всех желающих предусмотрена и онлайн-трансляция мероприятия, которая будет проходить на сайте newclassics.art и YouTube-канале Московской консерватории.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.