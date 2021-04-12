Международный фонд композиторов «Новые классики» проводит конкурс «Новые классики о Москве»

Меж­ду­на­род­ный фонд ком­по­зи­то­ров «Новые клас­си­ки» про­во­дит кон­курс «Новые клас­си­ки о Москве». Кон­курс направ­лен на выяв­ле­ние моло­дых талант­ли­вых ком­по­зи­то­ров и содей­ствие музы­каль­но­му раз­ви­тию твор­че­ской моло­де­жи, а так­же на при­вле­че­ние вни­ма­ния к клас­си­че­ской музы­ке, посвя­щен­ной Москве. Меро­при­я­тие про­во­дит­ся при под­держ­ке Коми­те­та обще­ствен­ных свя­зей и моло­деж­ной поли­ти­ки горо­да Моск­вы и гран­тов мэра Москвы.

Кон­курс про­хо­дит в два эта­па: обра­зо­ва­тель­ная про­грам­ма и гала-кон­церт с награж­де­ни­ем побе­ди­те­лей.

Отбо­роч­ный этап кон­кур­са про­хо­дил с 15 янва­ря по 25 мар­та 2021 года на сай­те www.newclassics.art. При­нять уча­стие мог­ли моло­дые ком­по­зи­то­ры в воз­расте от 14 до 35 лет. Им нуж­но было пред­ста­вить фор­те­пи­ан­ные про­из­ве­де­ния, создан­ные спе­ци­аль­но для кон­кур­са на одну из тем: совре­мен­ная Москвa; Цен­траль­ный парк куль­ту­ры и отды­ха им. Горь­ко­го; Мос­ков­ский кон­церт­ный зал «Заря­дье».

Обра­зо­ва­тель­ная про­грам­ма успеш­но состо­я­лась 25 фев­ра­ля в онлайн фор­ма­те на сай­те www.newclassics.art и YouTube-кана­ле Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. Спи­ке­ра­ми про­грам­мы высту­пи­ли веду­щие музы­каль­ные экс­пер­ты: про­фес­сор Рос­сий­ской ака­де­мии музы­ки им. Гне­си­ных, солист Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной ака­де­ми­че­ской филар­мо­нии Юрий Бог­да­нов; пре­по­да­ва­тель Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го, ком­по­зи­тор Тихон Хрен­ни­ков; автор бло­га на YouTube «Запис­ки пиа­нист­ки» Оль­га Ива­но­ва; выпуск­ни­ца Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии и аспи­ран­ту­ры, созда­тель и про­дю­сер про­ек­тов камер­ной музы­ки Али­са Куп­ри­е­ва; ком­по­зи­тор, педа­гог Мос­ков­ской шко­лы кино Иван Урю­пин и другие.

На кон­курс при­сла­ли более 300 сочи­не­ний. Гео­гра­фия кон­кур­са обшир­ная, сре­ди участ­ни­ков моло­дые ком­по­зи­то­ры из Ижев­ска, Санкт-Петер­бур­га, Тве­ри, Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Каза­ни и дру­гих горо­дов Рос­сии. Само­му млад­ше­му участ­ни­ку 14 лет.

Фина­ли­ста­ми кон­кур­са «Новые клас­си­ки о Москве» ста­ли: Роман Сос­нин, Оль­га Ива­но­ва, Оль­га Горю­но­ва, Мак­сим Овди­ен­ко, Иван Стер­хов, Гри­го­рий Лунин, Арсе­ний Смир­нов, Ана­ста­сия Чернова.

Гала-кон­церт состо­ит­ся 15 апре­ля 2021, где про­зву­чат про­из­ве­де­ния фина­ли­стов, и будет опре­де­лен побе­ди­тель, кото­рый полу­чит денеж­ный приз.

«Нам очень при­ят­но, что Коми­тет обще­ствен­ных свя­зей и моло­деж­ной поли­ти­ки горо­да Моск­вы уде­ля­ет вни­ма­ние куль­тур­ным про­ек­там, кото­рые поз­во­ля­ют най­ти и под­дер­жать моло­дых талант­ли­вых ком­по­зи­то­ров», — про­ком­мен­ти­ро­ва­ла гене­раль­ный дирек­тор МФК «Новые клас­си­ки» Юлия Музыка.

Меро­при­я­тие прой­дет в кон­церт­ном зале име­ни Н.Я. Мяс­ков­ско­го. Нача­ло кон­цер­та в 19.00.

Для всех жела­ю­щих преду­смот­ре­на и онлайн-транс­ля­ция меро­при­я­тия, кото­рая будет про­хо­дить на сай­те newclassics.art и YouTube-кана­ле Мос­ков­ской консерватории.

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