Авиационный фестиваль «НЕБО»: выступления чемпионов мира, сборка собственных самолетов, уличные спектакли и фильмы о небе

При под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти с 22 по 23 мая 2021 года на аэро­дро­ме «Чёр­ное» в город­ском окру­ге Бала­ши­ха состо­ит­ся семей­ный авиа­ци­он­ный фести­валь «НЕБО: тео­рия и практика».

Фести­валь в 2020 году не состо­ял­ся из-за огра­ни­чи­тель­ных мер. Зато в этом году он прой­дет еще с боль­шим раз­ма­хом и при под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти и адми­ни­стра­ции г.о. Балашиха.

«НЕБО» — фести­валь для всех влюб­лён­ных в небо! Выступ­ле­ния луч­ших пило­таж­ных групп малой авиа­ции стра­ны, увле­ка­тель­ная обра­зо­ва­тель­ная про­грам­ма с про­фес­си­о­на­ла­ми отрас­ли и рас­ши­рен­ная пло­щад­ка для глав­ных посе­ти­те­лей фести­ва­ля — детей.

«НЕБО» — в первую оче­редь семей­ный фести­валь. Мини­стер­ство под­дер­жит фести­валь, а так­же про­ду­ма­ем арт и кино лока­ции, кото­рые все­гда поль­зу­ют­ся инте­ре­сом, — сооб­щи­ла министр куль­ту­ры Мос­ков­ской обла­сти Еле­на Харламова.

В этом году Мособл­ки­но впер­вые орга­ни­зу­ет кино­те­атр под откры­тым небом. За вре­мя фести­ва­ля зри­те­ли смо­гут уви­деть более 20 раз­лич­ных филь­мов: от клас­си­ки миро­во­го кине­ма­то­гра­фа до рари­тет­ных доку­мен­таль­ных лент про небо и кос­мос. Подроб­ное рас­пи­са­ние мож­но посмот­реть в раз­де­ле «Про­грам­ма» на сай­те фестиваля.

Впер­вые гости празд­ни­ка смо­гут стать участ­ни­ком иммер­сив­но­го спек­так­ля по моти­вам куль­то­во­го про­из­ве­де­ния, создан­но­го про­фес­си­о­наль­ным лет­чи­ком Анту­а­ном де Сент-Экзю­пе­ри «Малень­кий принц» в испол­не­нии улич­но­го теат­ра «Эски­зы в пространстве».

Куль­ми­на­ци­ей спек­так­ля ста­нет пре­зен­та­ция мас­штаб­но­го арт-объекта.

Орга­ни­за­то­ры фести­ва­ля сов­мест­но с МЧС гото­вят мас­штаб­ную интер­ак­тив­ную пло­щад­ку, посвя­щен­ную инно­ва­ци­он­ным раз­ра­бот­кам в обла­сти пожа­ро­ту­ше­ния и инди­ви­ду­аль­ной без­опас­но­сти. Боль­шие маши­ны, совре­мен­ные ком­би­не­зо­ны, кас­ки и шле­мы, а так­же совре­мен­ные бес­пи­лот­ни­ки и робо­ти­зи­ро­ван­ные сред­ства пожа­ро­ту­ше­ния, уди­вят гостей фести­ва­ля и про­фес­си­о­наль­ное сообщество.

Про­из­во­ди­те­ли малой авиа­ци­он­ной тех­ни­ки со всей стра­ны пред­ста­вят свои инно­ва­ци­он­ные раз­ра­бот­ки и серий­ные экзем­пля­ры. Гостям фести­ва­ля пред­ста­вит­ся шанс пер­вы­ми уви­деть боль­шую часть экс­по­на­тов, задать вопро­сы напря­мую про­из­во­ди­те­лям и, при жела­нии, офор­мить заказ пря­мо на фести­ва­ле. При этом часть экс­по­на­тов так же при­мет уча­стие в лет­ной про­грам­ме фестиваля.

Тра­ди­ци­он­но, для самых важ­ных гостей фести­ва­ля-детей, запла­ни­ро­ва­но более 20 мастер-клас­сов: от про­стей­шей сбор­ки бумаж­но­го само­ле­та до кон­стру­и­ро­ва­ния пла­не­ров и тесто­во­го запус­ка на ката­пуль­те «бра­тьев Райт», от созда­ния сво­ей пер­вой раке­ты до заклеп­ки дета­лей обшив­ки насто­я­ще­го само­ле­та. В спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ном DroneCamp мож­но спро­ек­ти­ро­вать свой пер­вый полет, осво­ить фри­стайл-тех­ни­ку, собрать и настро­ить квад­ро­ко­птер, познать азы аэрофотосъемки.

Как все­гда Феде­ра­ция сверх­лег­кой авиа­ции пред­ста­вит блок пока­за­тель­ных выступ­ле­ний и сорев­но­ва­ний. Феде­ра­ция пара­шют­но­го спор­та ‑воз­мож­ность гостям фести­ва­ля совер­шить свой пер­вый вир­ту­аль­ный пры­жок. Авиа­ци­он­но-спор­тив­ный клуб RusJetв соста­ве дей­ству­ю­щих чем­пи­о­нов мира пока­жет «в деле» реак­тив­ные модели-копии.

Каж­дый день зри­те­лей ждет насы­щен­ная лет­ная про­грам­ма непре­рыв­но с 12 до 19 часов.

укра­ли