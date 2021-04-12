Авиационный фестиваль «НЕБО»: выступления чемпионов мира, сборка собственных самолетов, уличные спектакли и фильмы о небе

При поддержке Министерства культуры Московской области с 22 по 23 мая 2021 года на аэродроме «Чёрное» в городском округе Балашиха состоится семейный авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика».
Фестиваль в 2020 году не состоялся из-за ограничительных мер. Зато в этом году он пройдет еще с большим размахом и при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации г.о. Балашиха.
«НЕБО» — фестиваль для всех влюблённых в небо! Выступления лучших пилотажных групп малой авиации страны, увлекательная образовательная программа с профессионалами отрасли и расширенная площадка для главных посетителей фестиваля — детей.
«НЕБО» — в первую очередь семейный фестиваль. Министерство поддержит фестиваль, а также продумаем арт и кино локации, которые всегда пользуются интересом, — сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
В этом году Мособлкино впервые организует кинотеатр под открытым небом. За время фестиваля зрители смогут увидеть более 20 различных фильмов: от классики мирового кинематографа до раритетных документальных лент про небо и космос. Подробное расписание можно посмотреть в разделе «Программа» на сайте фестиваля.
Впервые гости праздника смогут стать участником иммерсивного спектакля по мотивам культового произведения, созданного профессиональным летчиком Антуаном де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в исполнении уличного театра «Эскизы в пространстве».
Кульминацией спектакля станет презентация масштабного арт-объекта.
Организаторы фестиваля совместно с МЧС готовят масштабную интерактивную площадку, посвященную инновационным разработкам в области пожаротушения и индивидуальной безопасности. Большие машины, современные комбинезоны, каски и шлемы, а также современные беспилотники и роботизированные средства пожаротушения, удивят гостей фестиваля и профессиональное сообщество.
Производители малой авиационной техники со всей страны представят свои инновационные разработки и серийные экземпляры. Гостям фестиваля представится шанс первыми увидеть большую часть экспонатов, задать вопросы напрямую производителям и, при желании, оформить заказ прямо на фестивале. При этом часть экспонатов так же примет участие в летной программе фестиваля.
Традиционно, для самых важных гостей фестиваля-детей, запланировано более 20 мастер-классов: от простейшей сборки бумажного самолета до конструирования планеров и тестового запуска на катапульте «братьев Райт», от создания своей первой ракеты до заклепки деталей обшивки настоящего самолета. В специализированном DroneCamp можно спроектировать свой первый полет, освоить фристайл-технику, собрать и настроить квадрокоптер, познать азы аэрофотосъемки.
Как всегда Федерация сверхлегкой авиации представит блок показательных выступлений и соревнований. Федерация парашютного спорта ‑возможность гостям фестиваля совершить свой первый виртуальный прыжок. Авиационно-спортивный клуб RusJetв составе действующих чемпионов мира покажет «в деле» реактивные модели-копии.
Каждый день зрителей ждет насыщенная летная программа непрерывно с 12 до 19 часов.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.