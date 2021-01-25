«Коллекцiонеръ Клуб» представляет выставку живописи и графики художников русского зарубежья начала ХХ века «До встречи в Париже», в рамках которой впервые покажет многие произведения из коллекций членов арт-клуба. Выставка пройдет с 3 по 28 февраля 2021 года в галерейном центре «Артефакт» (Москва, ул. Пречистенка, д. 30/2). Экспозиция включит около 40 картин, созданных всемирно известными русскими художниками, живших и работавших в Европе после 1917 года. Среди авторов работ: Константин Коровин, Зинаида Серебрякова, Константин Сомов, Иван Похитонов, Александр Бенуа, Константин Горбатов, Александр Яковлев, Сергей Виноградов, Арнольд Лаховский и другие художники, покинувшие Россию.

Сергей Виноградов. Солнечный денек. 1890-е годы. Дерево, масло. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Константин Коровин. Парижское утро. 1927 год. Холст, масло. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Константин Коровин. Париж. Ночное кафе, 1929 год. Доска, масло. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Константин Коровин. Ночной бульвар в Париже. 1927 год. Холст, масло. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Константин Горбатов. Капри. 1925 год. Холст на картоне, масло. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Иван Похитонов. Повеяло весной. 1902-1906 годы. Дерево, масло. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Зинаида Серебрякова. Портрет Марианны Броуэр. 1931 год. Бумага, пастель. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Арнольд Лаховский. Невский проспект. Вид от Аничкова моста. 1925 год. Холст на картоне. Частная коллекция. «Коллекцiонеръ Клуб»

Самым, пожалуй, известным русским эмигрантом и певцом Парижа был Константин Коровин (1861–1939). Четыре его работы представлены на выставке. Художник запечатлел виды французской столицы множество раз, в разных состояниях, но особенно знамениты его ночные виды (на выставке представлены «Ночной бульвар в Париже» 1927г., «Париж. Ночное кафе», 1929г.). С Парижем связано значительная часть творческой жизни Константина Сомова (1869-1930). Организатор общества и журнала «Мир искусства», он был очень популярен в дореволюционной России и Европе, участвовал во множестве групповых и персональных выставках. С 1925 года жил во Франции. Картина «Le succube» (1923), представленная на выставке, обыгрывающая обычный для художника эротический сюжет с ночным явлением юноше женщины-демона, происходит из коллекции Б.Кустодиева. Они с Сомовым обменялись произведениями на схожую тему.

Интереснейшие истории создания картин, представленных на выставке, можно будет прочитать в каталоге, изданном к проекту.

Проектом «До встречи в Париже» «Коллекцiонеръ Клуб» начинает активную выставочно-просветительскую деятельность, рассчитанную на широкий круг зрителей.

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