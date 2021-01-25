Атмосферу Серебряного века и 1960-х годов представят на спектаклях в театре МОСТ

27 января в 19:00 в театре МОСТ впервые пройдёт совместный показ мультижанровых спектаклей «Русский авангард. Эпоха в лицах» и «4 Любы. Оттепель» в постановке Георгия Долмазяна. На два часа окунуться в незабываемую атмосферу Серебряного века и 60-х годов прошлого столетия теперь можно будет в одном зале за один вечер.

Обе постановки – результат экспериментальной работы в рамках цикла «МОСТ – проект». В процессе создания драматургического текста использовались документальные архивные произведения, а также фрагменты кинохроники и популярных фильмов. Это позволило создать уникальный по силе воздействия театральный продукт, глубоко погружающий публику в события ушедших эпох.

С шумных улиц современной Москвы зрители попадают в камерное пространство театра МОСТ и, словно на машине времени, они отправляются в начало XX века, где писали свои стихи Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Маяковский. А после короткого антракта наступает другая эпоха, где звучат голоса Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского…

Театр МОСТ впервые представил спектакль «4 Любы. Оттепель» в 2017 году в рамках фестиваля «Оттепель: лицом к будущему».

Премьера «Русского авангарда состоялась в 2018 году и была приурочена к 100-летию революции, 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой и Владимира Маяковского.

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