«Свадьба. Ул.Телевизионная, д.14» – галерея Pro Art`s открывает новый персональный художественный проект художника Дмитрия Жильцова

4 февраля 2021 галерея Pro Art`s открывает новый персональный художественный проект художника Дмитрия Жильцова «Свадьба. Ул. Телевизионная, д. 14». В своем творчестве Дмитрий Жильцов исследует проблему «новой картины», темы времени, зыбкости реальности, рефлексии и внутренних переживаний человека.

Новая серия «Свадьба. Ул. Телевизионная, д. 14» рассказывает одну личную историю из жизни семьи художника. Живописные холсты-негативы предстают в экспозиции репродуцированными артефактами, документацией хроники событий семейного торжества, восстановленной по частицам воспоминаний близких и снимков из свадебного альбома.

«Свадьба моих родителей праздновалась в новом доме панельного типа, в 1982 году. Они работали на Калужском Турбинном Заводе (КТЗ). Позволить себе отпраздновать свадьбу в ресторане не было возможности, поэтому торжество было устроено прямо дома. Этот дом номер 14 по улице Телевизионной смотрелся как-то неуклюже рядом с окружавшими его домами старой «сталинской» постройки. Он был слишком серый, длинный и обычный…, он всегда казался чем-то вокруг чего интересно гулять, потому что всё, что вокруг было интереснее него», – говорит Дмитрий Жильцов.

Особенность художественной практики Дмитрия – переосмысление цвета в живописи и использование метода проверки изображения путем живописной инверсии. Одним из доказательств существования цветовой гармонии является феномен оптических цветовых иллюзий, и наше восприятие цвета напрямую зависит от способностей мозга воспринимать контрастные цветовые решения. Но главный парадокс такого видения мира заключается в том, что наш мозг может ошибаться в зрительной оценке видимого, и в таких случаях возникает оптическая иллюзия, при которой раскрывается одна из сторон специфической особенности цветового восприятия.

На выставке «Свадьба. Ул.Телевизионная, д.14» можно увидеть этот эффект, используя камеру смартфона в режиме инверсии.

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Вид с балкона соседнего дома. Студентка (инверсия)

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Вид с балкона соседнего дома. Студентка

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Вид с балкона. Газ 53 (инверсия)

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Вид с балкона. Газ 53

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Маленькая Оля (инверсия)

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Маленькая Оля

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Новый дом. Хлеб да соль (инверсия)

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Новый дом. Хлеб да соль

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Ночная иллюминация. Цветы невесты (инверсия)

Дмитрий Жильцов. Свадьба. Ночная иллюминация. Цветы невесты

Дмитрий Жильцов родился в 1983 году в Калуге. Окончил Калужский областной колледж Культуры, МГАХИ им. В. И. Сурикова, школу современного искусства Свободные Мастерские и Институт «База» Москва. Участник групповых выставок: Беднейший класс: животные (Винзавод, Москва), Свет (Полиграфический цех. Москва), Живопись 2.0 (Фонд Смирнова и Сорокина. Москва), Семейный архив (Галерея 25 кадр. Баден, Австрия), Странное, потерянное, неувиденное, бесполезное (Винзавод, Москва), Военный музей (ММОМА, Москва), Под наблюдением (МОММА, Москва), Время вперед (ЦДХ, Москва), 30 выставка молодых художников (Малый Манеж, Москва). Живет и работает в Москве.

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