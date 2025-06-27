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ДомойМоскваКоллекция Музея Победы пополнилась живописью Геннадия Доброва

Коллекция Музея Победы пополнилась живописью Геннадия Доброва

editor
By editor
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геннадий добров - бред преследования - картина
Геннадий Добров. Бред преследования. Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы, Москва

В дар Музею Победы поступила картина народного художника России Геннадия Доброва «Бред преследования». Масштабное живописное полотно размером 1,7 на 2,2 метра раскрывает сложную тему судьбы послевоенного советского общества. Работу на вечное хранение в фонды музея на Поклонной горе передала вдова художника Людмила Доброва.

«Геннадий Михайлович придумал сюжет о больной совести человека. Очень долго над ней работал, что-то переделывал постоянно. Он писал эту картину как дневник, не забывал о ней никогда. Идет по улице, что-то видит — зарисовывает. Все придумано им. Не вычитано, все из своей памяти, из своего опыта. Отец приучил его усердно работать, ежедневно делать зарисовки. Мужу было важно наблюдать за людьми, запечатлевать детали», — рассказала вдова художника Людмила Доброва.

Работа была создана Добровым в 1982-1986 годах. В основе картины — сюжет о том, как человек, служивший в годы Великой Отечественной войны полицаем, после войны прятался от людей и сошел с ума. После неудачного самоубийства его ночью в грозу подобрал дорожный патруль. На картине изображена сцена в больнице в момент раскрытия истории героя.

Картина принимала участие в различных выставках. Долгое время Людмила Доброва хранила огромное полотно в своей квартире, но очень хотела передать в музей. Дарительница боялась, что Музей Победы не возьмет эту картину, потому что она идет вразрез с темой Победы, но тема милосердия всегда была Геннадия Михайловича очень важна и он, прежде всего, любил человека.

«Я считаю, что нашему музею очень повезло! Картина передает отношение художника к людям. Мы понимаем, что его личная позиция как раз представлена в этой работе в образе женщины, которая готова омыть ноги настрадавшемуся человеку, пусть и предателю. Тема милосердия остается центральной в этой работе. Наследие Геннадия Доброва достойно памяти и достойно быть представленным в таком музее, как Музей Победы», — подчеркнула главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

В Музее Победы также хранятся произведения Доброва из графических циклов «Листы скорби», посвященные памяти узников Освенцима и воинов-освободителей концлагерей, и «Автографы войны» — портреты инвалидов Великой Отечественной войны. Всего в коллекции музея на Поклонной горе — свыше 100 работ художника.

Геннадий Михайлович Добров (до 1971 года — Гладунов) (9 сентября 1937, Омск — 15 марта 2011, Москва) — советский и российский художник. Народный художник Российской Федерации. Член-корреспондент Российской академии художеств.

Геннадий Добров с юности любил писать именно сюжетные картины. Рисовать его научил отец — художник и участник Великой Отечественной войны. Будучи ребенком, Геннадий отправлял на фронт отцу свои зарисовки. Благодаря своему яркому таланту и поддержке отца начинающий художник поступил в Московскую художественную школу. После окончания Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова Геннадий Добров четыре года проработал в милиции. В дальнейшем в поисках сюжетов работал санитаром в больницах, в том числе психиатрических.

Среди известных работ художника — цикл портретов инвалидов Великой Отечественной войны «Автографы войны», цикл портретов, сделанный в психиатрических больницах разных регионов страны «Душевнобольные России», картина «Прощальный взгляд» и другие.

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