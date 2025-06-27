Лекция «Русская Православная Церковь на переломе эпох» собрала полный зал в Зюзино

В зале Усадьбы на Перекопской собрались десятки жителей муниципального округа Зюзино, пришедшие услышать лекцию настоятеля храма святых князей Бориса и Глеба в Зюзино, секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по делам дальнего зарубежья протоиерея Сергия Звонарева.

Лекция отца Сергия охватила более чем столетний период, начиная с дискуссии о церковной реформе начала XX века, проведения Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 годов, времени исповеднического служения Патриарха Московского и всея России Тихона и его блаженной кончины в 1925 году, и до наших дней. Пришедшие на встречу узнали много интересного о роли Русской Церкви в минувшем столетии, российской истории, фактах и взаимосвязях, которые не входят в школьные учебники. Лекция продлилась чуть более часа, а затем начались вопросы из зала, на каждый из которых следовал подробный ответ. Участники встречи ещё долго не отпускали отца Сергия, подходили со своим, личным. Мероприятие, которое должно было закончиться в 20.00, затянулось до позднего вечера.

«Спасибо отцу Сергию за потрясающий вечер! Такие просветительские встречи дают возможность нам, мирянам, погрузиться в удивительный мир церковной истории, осознать роль Церкви в непростых процессах, происходивших в России, расширить свой кругозор и под новым углом посмотреть на известные исторические факты. Хочу поздравить настоятеля нашего храма с недавней успешной защитой докторской диссертации и выразить надежду, что такие просветительские вечера станут доброй традицией», — сказала Виктория Шатова, глава муниципального округа Зюзино, завершая встречу.

Защита докторской диссертации протоиерея Сергия Звонарева на тему «Международная деятельность Русской Православной Церкви в 1960-1972 годах» прошла 9 июня 2025 года в Общецерковном докторском диссертационном совете. Официальными оппонентами выступили президент Российской академии образования О.Ю. Васильева, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ священник Александр Мазырин, член-корреспондент Российской академии образования Т.А. Чумаченко.