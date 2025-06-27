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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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ДомойLIFESTYLEОльга Серябкина, Леон Кемстач, LYRIQ, Люся Чеботина и Seville на дне рождения...

Ольга Серябкина, Леон Кемстач, LYRIQ, Люся Чеботина и Seville на дне рождения SHENA?

editor
By editor
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Шена-Шульгина

В столичном ресторане MEMO свой день рождения отпраздновала певица и медиаменеджер Шена Шульгина, более известная под псевдонимом SHENA?.

Поздравить девушку пришли друзья, коллеги и семья, среди которых, были Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Seville, Mona, Toni, Леон Кемстач, Лаура Джугелия, Юлия Сумачева, Василий Бейнарович, Андрей Старый, Вячеслав Мартюшов (TRITIA), Полина Трубенкова (Madam Kaka), Нюта, Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин и Лиана Шульгины.

ольга серябкина и шена шульгина

люся чеботина

Певец и давний друг именницы LYRIQ подарил ей и гостям выступление, исполнив свои главные хиты. Еще несколько лет назад они вместе начинали творческий путь на одной студии. И, по словам девушки, Кирилл сыграл значимую роль в ее музыкальной карьере.

Одним из самых оригинальных подарков так же стал лимитированный набор трендовых игрушек Лабубу.

Полутораметровый торт с живыми розами от победительницы шоу Рената Агзамова «Мастер кондитер», Кристины, стал кульминацией вечера.

А завершил праздник диджей-сет от NICESHOES, под который гости танцевали почти до самого рассвета.

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