Ольга Серябкина, Леон Кемстач, LYRIQ, Люся Чеботина и Seville на дне рождения SHENA?

В столичном ресторане MEMO свой день рождения отпраздновала певица и медиаменеджер Шена Шульгина, более известная под псевдонимом SHENA?.

Поздравить девушку пришли друзья, коллеги и семья, среди которых, были Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Seville, Mona, Toni, Леон Кемстач, Лаура Джугелия, Юлия Сумачева, Василий Бейнарович, Андрей Старый, Вячеслав Мартюшов (TRITIA), Полина Трубенкова (Madam Kaka), Нюта, Валерия, Иосиф Пригожин, Арсений Шульгин и Лиана Шульгины.

Певец и давний друг именницы LYRIQ подарил ей и гостям выступление, исполнив свои главные хиты. Еще несколько лет назад они вместе начинали творческий путь на одной студии. И, по словам девушки, Кирилл сыграл значимую роль в ее музыкальной карьере.

Одним из самых оригинальных подарков так же стал лимитированный набор трендовых игрушек Лабубу.

Полутораметровый торт с живыми розами от победительницы шоу Рената Агзамова «Мастер кондитер», Кристины, стал кульминацией вечера.

А завершил праздник диджей-сет от NICESHOES, под который гости танцевали почти до самого рассвета.