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ДомойМоскваКоллективная выставка «За дверью в лето» открылась в Галерее ARTSTORY

Коллективная выставка «За дверью в лето» открылась в Галерее ARTSTORY

editor
By editor
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Александр Колганов. Замок. 2024. Холст, масло, 60х70 см

Галерея ARTSTORY завершает выставочный сезон масштабным групповым проектом «За дверью в лето». Основная нарративная линия проекта будет сосредоточена вокруг темы отпуска и тех изменений, которые происходят с человеком и местом, которое он оставляет. В экспозиции представлены живопись, графика и объекты почти двадцати художников.

Для многих людей летний период становится отдельным фрагментом на ленте времени, который дает возможность прожить особенный опыт. Уезжая из дома, например, в отпуск, человек убегает от повседневной рутины и погружается в другую реальность, выстраивая собственное существование с учетом правил, которые ему диктует новое место. На отпускную жизнь часто влияет осознание конечности опыта, что заставляет человека иначе воспринимать даже те элементы, которые характерны для его обычной жизни.

Возвращаясь из путешествия домой, человек ожидает, что оставленное место не изменилось, словно привычная жизнь была «поставлена на паузу» на время его отсутствия. Однако, как правило, ему приходится сталкиваться с изменениями – как с небольшими, локальными, так и с более глобальными. К тому же, меняется сам человек, обрастая опытом и знаниями, которые неизбежно открываются для него в новом месте. Таким образом, закрепляется мысль о невозможности радикального возвращения в некогда покинутую действительность.

С другой стороны, многие воспринимают путешествие как способ переоценить жизненную ситуацию, а возвращение из путешествия – как новое начало, точку отсчета. Этот смысловой акцент также анализируется в контексте групповой выставки.

Художники, представленные на выставке, по-разному подошли к осмыслению отдельных аспектов процесса путешествия. Таким образом, экспозиция будет сочетать в себе несколько магистральных линий: что происходит с человеком перед отъездом, как меняется его жизнь непосредственно в отпуске и как человек переживает изменившиеся обстоятельства по возвращении домой.

В выставке участвуют: Семен Агроскин, Екатерина Герасименко, Ксения Ефимова, Сергей Казаков-Подкин, Александр Колганов, Дарья Коновалова-Инфанте, Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Анастасия Малиновская, Ольга Менжилий, Сергей Обухов, Татьяна Прокшина, Евгений Прохоренко, Катя Рожкова, Катерина Сысоева, Нана Татишвили, Елена Троянская, София Ялалова, Марсель Ялалов.

Куратор: Анна Апресян.

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