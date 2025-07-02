Международный молодежный фестиваль имени П.И. Чайковского приближается к финалу

Пятый международный молодежный фестиваль имени П.И. Чайковского подходит к своему завершению. За годы своего существования фестиваль зарекомендовал себя одним из ведущих и значимых музыкальных форумов страны. В этом году фестиваль проходит с 21 июня по 3 июля 2025 года на знаковых концертных и музейных площадках Москвы и Клина. В год 185-летнего юбилея П.И. Чайковского организаторы подготовили масштабную программу с участием более 40 молодых солистов из 8 стран: России, Китая, Республики Корея, Японии, Монголии, Турции, США и Эквадора.

С момента открытия фестиваля 21 июня в концертном зале музея имени П.И. Чайковского в Клину уже состоялись 11 концертов на разных московских площадках. среди которых залы Московской консерватории, Государственный музей А.С. Пушкина, Соборная палата, усадьба Остафьево. В числе участников фестиваля – лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского, лауреаты Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, лауреаты и призеры других престижных международных конкурсов. Главный девиз фестиваля — «Познакомься со звездами завтрашнего дня!».

В этом году ряды Ассоциации пополнили совсем юные молодые таланты — учащиеся класса преподавателя ДМШ им. Р.М. Глиэра Галины Верхутиной. Это уже известные фестивальной публике Кирилл Размеров и выпускница Елизавета Каленская, а также Таисия Жаворонкова, София Лаутина и Назар Гладюк. С большим успехом выступил учащийся шестоого класса, победитель более 90 престижных фортепианных конкурсов Кирилл Размеров в трех концертах фестиваля. Обширную программу из сочинений Шопена, Чайковского, Рахманинова и Лядова представили учащиеся школы на концерте «Свеча памяти» в Музее победы, посвященном Дню памяти и скорби и ставшем значимой социальной акцией. Бурные аплодисменты сорвал Кирилл Размеров, исполнив фантазию-экспромт Шопена на концерте «Молодые звезды в музее музыки». Настоящим триумфом для юных пианистов стала концертная программа «Молодые звезды в Московской консерватории».

«Я очень счастлив снова выступить на фестивале имени Чайковского. Фестиваль собирает талантливых молодых музыкантов, многие из которых стали лауреатами юношеского конкурса Чайковского. Я мечтаю принять участие в этом конкурсе и сыграть мой любимый первый концерт Рахманинова. Хочу также поблагодарить директора нашей школы Сорею Хайдаровну Яншину, которая поддерживает нас и всегда радуется нашим победам на конкурсах» — поделился своими эмоциями Кирилл Размеров.

«Молодежный фестиваль имени Чайковского — это несомненно серьезный трамплин для молодых музыкантов. Учащиеся музыкальных школ выступают на престижных площадках вместе с прославленными музыкантами. Это огромный стимул для них. Спасибо большое Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Чайковского, и в частности Андрею Михайловичу и Ивану Андреевичу Щербакам за прекрасную инициативу и превосходную организацию», — отметила Галина Верхутина.

Фото © пресс-служба фестиваля