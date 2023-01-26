Коллективы Красноярской филармонии отправятся на большие гастроли

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко и Красноярский филармонический русский оркестр им. А.Ю. Бардина отправятся в гастроли по России. Коллективы успешно прошли оценку экспертной комиссии и вошли в федеральную программу «Мы – Россия». Организаторами выступают «РОСКОНЦЕРТ» и Министерство культуры Российской Федерации.

Всего на участие в программе «Мы – Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России поступило 110 заявок. По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется провести 55 гастрольных туров, в которых примет участие 51 творческий коллектив. Туры состоятся в 81 регионе и 216 населенных пунктах Российской Федерации.

Красноярский филармонический русский оркестр впервые участвует в программе. В ноябре 2023 года он представит программу «XXI век. Русский оркестр. Перезагрузка» в городах Центрального федерального округа России.

Ансамбль танца Сибири участвует в программе «Мы – Россия» с 2021 года. В сентябре-октябре 2023 года прославленный коллектив представит номера золотого фонда постановок Михаила Годенко в программе «Широка страна моя родная» зрителям Дальневосточного федерального округа.

«Для артистов возможность делиться творчеством с новой публикой – один из важных источников вдохновения и профессионального роста. Отмечу, что оба коллектива являются особо ценными объектами культурного наследия Красноярского края. Благодаря программе «Мы – Россия» наши артисты расширяют географию и аудиторию своих концертов. Это крайне важный фактор, влияющий на рост профессионального уровня коллектива и в целом его мотивацию», – отмечает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Помимо гастролей по России, коллективы ведут активную концертную деятельность в территориях Красноярского края. Так, например, при поддержке Правительства региона в 2023 году Ансамбль танца Сибири выступит в Эвенкийском и Туруханском районах. Красноярский филармонический русский оркестр впервые даст концерты в республиках Тыва и Хакасия, а также посетит с гастролями южные территории Красноярского края.

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