Группа ViVA выступит с концертной программой «Только для тебя» в Москве

5 марта 2023 года в театре «Золотое кольцо» вокальная группа ViVA представит уникальный проект, объединивший 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу.
Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции делают концерты группы ViVA яркими и запоминающимися. ViVA – это живое общение со зрителями, эталонное исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца. Пять настоящих мужчин подарят праздник музыки любимым женщинам.
Где? Театр «Золотое кольцо». Москва, ул. Тимирязевская, д. 17.
Когда? 5 марта, 18:00.
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