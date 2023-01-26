Группа ViVA выступит с концертной программой «Только для тебя» в Москве

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5 марта 2023 года в театре «Золотое кольцо» вокальная группа ViVA представит уникальный проект, объединивший 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу.

Новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады, а также авторские композиции делают концерты группы ViVA яркими и запоминающимися. ViVA – это живое общение со зрителями, эталонное исполнение сложнейших произведений и настоящие эмоции, исходящие от чистого сердца. Пять настоящих мужчин подарят праздник музыки любимым женщинам.

Где? Театр «Золотое кольцо». Москва, ул. Тимирязевская, д. 17.

Когда? 5 марта, 18:00.

Узнать подробности, приобрести билеты можно по предложенной ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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