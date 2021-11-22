Кольцо короля Франции и эскиз для «Бородинской панорамы» представят на Антикварном салоне в Гостином дворе

24-28 ноября в Гостином дворе в рамках 47-й российского Антикварного салона аукционный дом «12й стул» проведет выставку, посвященную историческим предметам и антикварному оружию.

Перстень с печатью Короля Франции

Перстень-печать Фредерика Герцога Йоркского и Олбани

На выставке будут представлены: перстень с печатью короля Франции, принадлежавший либо Людовику XVIII, либо Карлу X (последний король из династии Бурбонов на престоле Франции), а также перстень-печать Фредерика, герцога Йоркского и Олбани, второго сына короля Георга III, главнокомандующего английских сухопутных войск, героя памятника в Лондоне у Сент-Джеймского парка. Королевские реликвии такого уровня крайне редко попадают на антикварный рынок. Предыдущая продажа королевского перстня состоялась в рамках аукциона наследия Габсбургов.

Франц Рубо. Эскиз фигуры «Рядовой Астраханского Кирасирского полка» к картине-панораме «Бородинская битва»

Особое место в экспозиции займет эскиз фигуры «Рядовой Астраханского Кирасирского полка» к картине-панораме «Бородинская битва» с подписью художника Франца Рубо. 115-метровый шедевр — площадью 1725 кв. м. — экспонировался Императором в специальном павильоне на Чистых прудах, но после его закрытия в 1918 году была почти утеряна – более 900 кв. м. пришлось написать заново, а оставшееся – отреставрировать. Сегодня «Бородинская битва» выставляется в специально построенном музее-панораме на Кутузовском проспекте, а экспонируемый эскиз – уникальный свидетель авторского художественного замысла.

Одним из самых ценных предметов выставки станет золотое оружие «За храбрость» — казачья офицерская шашка в ножнах обр. 1881 г.

Знамя Союза русского народа

Также в экспозицию войдут: офицерские мундиры и кирасы; кинжалы, кортики, ножи и пистолеты разных народов и стран; знамя Союза русского народа; гравюры царских особ; подарки, преподнесенные Жукову и Андропову и другие экспонаты.

Подарок Председателю КГБ СССР Юрию Андропову на юбилей

29-30 ноября выставка пройдет в аукционном доме «12й стул». По итогам двух экспозиций 30 ноября состоится аукцион, где на торги будут выставлены все указанные предметы.

Каталог всех лотов: 12auction.ru.

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