Детский день на V Международном Русском кинофестивале

25 ноября 2021 года – последний день конкурсного кинопоказа V Международного Русского кинофестиваля (V МРКФ) — будет посвящен детскому и юношескому кино.

В программе «детского дня» Русского кинофестиваля — документальные и художественные фильмы в приключенческом и фантастическом жанрах. В их числе – лирическая короткометражка в жанре рождественской сказки «Железная дорога» (реж. Наташа Попова), фантастический фильм «Sтафета» (реж. Денис Фролов), приключенческий боевик «Золотая дюна» (реж. Станислав Лебедев).

Завершится день премьерой документального фильма «Главное послушание» (реж. Андрей Холенко), который рассказывает о жизни юных воспитанников Богородицкого Житенного женского монастыря на озере Селигер, что в Тверской области. На премьеру фильма готовится прибыть настоятельница монастыря игумения Елисавета вместе с творческим коллективом из героев этого фильма, которые дадут концерт для участников V Международного Русского кинофестиваля. Среди почетных гостей Русского кинофестиваля на премьере ожидается Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

V Международный Русский кинофестиваль (V МРКФ) проходит в Москве в гостинице «Золотое кольцо» с 13 ноября 2021 года. В программе представлены около ста фильмов — документальные, игровые и анимационные киноработы, посвященные культуре и традициям народов России, межнациональному и межкультурному взаимодействию. Миссией кинофестиваля является исследование средствами кинематографа таких понятий как «русская душа», «русский характер», «русский взгляд на мир».

В этом году в мероприятиях фестиваля принимают участие кинематографисты из России, Украины, Грузии, Армении, Кыргызстана, Беларуси, Греции, Монголии, Узбекистана, Финляндии, Чехии, Латвии, США и ряда других стран. Они представят свой творческий взгляд на русский мир, российскую историю, миссию России в современном мире.

Организатором МРКФ выступает Фонд стратегического развития, а в этом году кинофестиваль проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

Подведение итогов и церемония закрытия V МРКФ состоятся 2 декабря 2021 года в Golden Ring Hall гостиницы «Золотое кольцо».

Подробная программа V МРКФ: https://www.russianfilmfest.ru/program-mrkf-2021 .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.