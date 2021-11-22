LAST CALL конкурса социальной рекламы «Твой взгляд» от ЦСИ Винзавод

Центр современного искусства Винзавод объявляет last call для студентов вузов Москвы, желающих принять участие в конкурсе социальной рекламы «Твой взгляд». Подать заявки на конкурс можно до 30 ноября включительно.
Победители конкурса получат денежный приз, а лучшие работы будут размещены на билбордах в Москве. Призовой фонд конкурса — 750 000 рублей. Помимо этого, участников ждут стажировки в одной из компаний BBDOGroup и креативного агентства SETTERS, спецноминация от MOSNOW, возможность запустить социальную рекламу для действующего НКО в социальной сети ВКонтакте, размещение работ в рамках выставки Музея Транспорта Москвы и специальные призы от Яндекс.Такси.
Творческим заданием конкурса предусмотрена разработка визуальных образов и решений, которые могут быть использованы в продвижении социальных проектов в наружной рекламе. Подать заявку на участие в проекте могут студенты любых вузов, связанных с арт-образованием и расположенных на территории города Москвы.
В 2021 году темами конкурса заявлены «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться», кроме того, участники могут предложить свою тему. Результатом участия должен стать визуальный шаблон, представленный в формате социальной рекламы на наружных носителях.
В рамках последней недели параллельной программы конкурса пройдут две лекции. 23 ноября редактор иллюстраций издания «Такие дела» Рита Черепанова расскажет, как сделать иллюстрацию на сложную социальную тему и никого не обидеть, а уже 25 ноября директор по развитию бизнеса агентства Fistashki Павел Таргашин поделится опытом создания благотворительного комикса «КибиБой».
Подробности на сайте конкурса твойвзгляд.рф.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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