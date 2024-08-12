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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Сериал ТВ-3 «Гадалка» попал в Книгу рекордов России как самый длинный мистический проект

editor
By editor
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гадалка - анна паладий

Культовый сериал телеканала ТВ-3 «Гадалка» попал в Книгу рекордов России. Проект отметили в номинации «Наибольшее количество эпизодов сериала в мистическом жанре, вышедших в эфир на телеканале». Рекордный результат «Гадалки» составил 1681 эпизод на момент вручения.

Диплом из рук главного редактора Книги Рекордов России Станислава Коненко получили директор по маркетингу Елена Голдаева и директор программного департамента Инга Кощавцева.

Инга Кощавцева, директор программного департамента телеканала ТВ-3:

«Проект «Гадалка» стартовал на канале ТВ-3 в 2012 году. И сразу стал любимым у зрителей и в первую очередь у зрительниц. В течение многих лет «Гадалка» – хит дневного эфира. Даже если мы в нашей жизни повседневно не сталкиваемся с чудом или волшебством, все равно охотно следуем ритуалам и соблюдаем приметы. Потому что либо верим в их действенность, либо так, на всякий случай. Поэтому зрители апеллируют к носителю суперсилы. Истории, о которых рассказывает проект, кто-то назовет жизненными, кто-то поучительными. И они всегда о справедливости: как наказания, так и награды».

Сериал «Гадалка» – это долгоиграющая мистическая история о трёх гадалках, которые используют свои способности, чтобы помогать людям. Они совершенно разные и обладают разным даром. Объединяет их то, что они точно знают ответы на все самые сокровенные вопросы. Можно верить в магию, можно её отрицать, но, когда видишь счастливые лица тех, кому помогли гадалки, начинаешь верить в чудо.

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