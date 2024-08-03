Команде Modeus — 7 лет!

Отсчет времени команда проекта, которая вместе с ведущими российскими университетами строит образование будущего в России, ведет с момента, когда первый пользователь начал реальную работу в системе и занес первые данные.

За 7 лет команде удалось наладить партнерство с 14 университетами – участниками ИОТ-консорциума, более чем для 30 университетов организовать консалтинг и обучение, внедрить платформу Modeus в 10 университетах России. За 7 лет через платформу прошло более 90 000 пользователей, было сформировано более 39 000 индивидуальных образовательных траекторий студентов, 4,8 — средняя оценка работы поддержки Modeus конечными пользователями.

Главный архитектор Modeus, генеральный директор ИОТ-университета Павел Музыка подчеркнул: «За эти 7 лет мы прошли путь от пилотного запуска на 870 студентов до полноценной цифровой платформы, которой ежедневно пользуются свыше 57 тысяч студентов. Возможности платформы прирастают с каждым годом, равно как и количество наших партнеров. Мы гордимся нашими достижениями и благодарим всех партнёров и пользователей за доверие и поддержку. Впереди ещё много интересного!»

За 7 лет через платформу прошло более 90 000 пользователей, было сформировано более 39 000 индивидуальных образовательных траекторий студентов, 4,8 — средняя оценка работы поддержки Modeus конечными пользователями.

В планах команды Modeus – разработка нового функционала и системное развитие ИТ-платформы.

Руководитель команды внедрения и сопровождения Ольга Вовк Modeus отметила:

«За 7 лет мы прошли большой путь, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы гордимся тем, что приносим реальную пользу нашим клиентам, помогая им достигать новых высот. Семь лет — значительный срок для любого ИТ-продукта, но работа над Modeus настолько интересна, что мы не замечаем, как летит время. Только оглянувшись назад, понимаешь, какой огромный путь мы проделали вместе. Каждый наш клиент уникален, и мы стремимся учитывать индивидуальные потребности каждого, чтобы предоставлять наилучшие решения. Хочется выразить благодарность и клиентам за доверие и сотрудничество, и всей нашей команде за сплоченную работу на общие цели».

День рождения команда проекта отметила креативно — в путешествии по Москве-реке дружным коллективом.

Было много шуток, песен и добрых пожеланий друг другу — в Modeus ИТ-технологии работают не только «в цифру», но и «в юмор».