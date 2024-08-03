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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUКоманде Modeus - 7 лет!

Команде Modeus — 7 лет!

editor
By editor
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modeus 7 лет

Отсчет времени команда проекта, которая вместе с ведущими российскими университетами строит образование будущего в России, ведет с момента, когда первый пользователь начал реальную работу в системе и занес первые данные.

За 7 лет команде удалось наладить партнерство с 14 университетами – участниками ИОТ-консорциума,  более чем для 30 университетов организовать консалтинг и обучение, внедрить платформу Modeus в 10 университетах России. За 7 лет через платформу прошло более  90 000 пользователей, было сформировано более 39 000 индивидуальных образовательных траекторий студентов, 4,8 — средняя оценка работы поддержки Modeus конечными пользователями.

Главный архитектор Modeus, генеральный директор ИОТ-университета Павел Музыка подчеркнул: «За эти 7 лет мы прошли путь от пилотного запуска на 870 студентов до полноценной цифровой платформы, которой ежедневно пользуются свыше 57 тысяч студентов. Возможности платформы прирастают с каждым годом, равно как и количество наших партнеров. Мы гордимся нашими достижениями и благодарим всех партнёров и пользователей за доверие и поддержку. Впереди ещё много интересного!»

За 7 лет через платформу прошло более 90 000 пользователей, было сформировано более 39 000 индивидуальных образовательных траекторий студентов, 4,8 — средняя оценка работы поддержки Modeus конечными пользователями.

В планах команды Modeus – разработка нового функционала и системное развитие ИТ-платформы.

Руководитель команды внедрения и сопровождения Ольга Вовк Modeus отметила:

«За 7 лет мы прошли большой путь, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы гордимся тем, что приносим реальную пользу нашим клиентам, помогая им достигать новых высот. Семь лет — значительный срок для любого ИТ-продукта, но работа над Modeus настолько интересна, что мы не замечаем, как летит время. Только оглянувшись назад, понимаешь, какой огромный путь мы проделали вместе. Каждый наш клиент уникален, и мы стремимся учитывать индивидуальные потребности каждого, чтобы предоставлять наилучшие решения. Хочется выразить благодарность и клиентам за доверие и сотрудничество, и всей нашей команде за сплоченную работу на общие цели».

День рождения команда проекта отметила креативно — в путешествии по Москве-реке дружным коллективом.

Было много шуток, песен и добрых пожеланий друг другу — в Modeus ИТ-технологии работают не только «в цифру», но и «в юмор».

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