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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Один в поле воин»: У артиста bearwolf вышел новый трек

editor
By editor
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bearwolf

Как часто мы слышим фразу: «Один в поле не воин»? Bearwolf доказывает обратное. Зачем нам ориентироваться на кого-то, когда мы можем быть самодостаточными и не обращать внимания на окружающих.   Этот трек — уникальное сочетание драйвовой электронной музыки с толикой фольклорных мотивов, которые в сочетании друг с другом придают композиции особенную запоминающуюся атмосферу и настроение.

Текст песни отражает внутренний мир девушки, способной в одиночку свернуть горы и не нуждающуюся в помощниках, ее мысли, чувства и путь к своему «я». Она проходит множество испытаний, сталкивается в жизненными трудностями, но не сдается перед ними и продолжает двигаться вперед. Она знает, что ее душа крепка, как сталь, и не готова терпеть над собой издевательства, поэтому она с легкостью оставляет в прошлом тех, кто причинял ей зло.   Музыкальное сопровождение трека не оставит равнодушным ни одного слушателя. Драйвовые электронные биты и тяжёлые басы создают ощущение динамики и движения, хоровые мужские парти на заднем плане вместе с уникальным голосом Bearwolf создают удивительный симбиоз, приковывающий внимание слушателя к треку.

«Один в поле воин» — это не просто музыкальный трек, а настоящий хит, который заставит вас танцевать до утра и зарядит вас позитивной энергией. Его звучание и текст передают важные послания о силе духа и необходимости быть самим собой, несмотря на все внешние факторы.

«Летаю в темноте
В темноте видела путь к себе
Раздевая душу до гола
Тебя поломают либо ты тогда».

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