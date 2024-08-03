Елена ЧЕРНИНА: «Жизнь была бы прекраснее и гармоничнее, если бы люди и растения были союзниками»

Молодой проект «Цветы в усадьбе» начался прошлым летом в усадьбе Знаменское-Раек, где впервые возникла идея прикосновения к старинным стенам усадеб, очищенным от поздних наслоений. Цель проекта — создать мимолетной красотой цветов точку притяжения внимания к вечным ценностям: архитектуре и истории. В этом году «Цветы в усадьбе» пройдет в усадьбе Кожина в Липецкой области, архитектуру которой украсят цветочные композиции от зеленой студии KRAPIVA. Подробнее о проекте рассказывает Елена Чернина, основатель студии.

– Что вас вдохновило учувствовать в этом проекте?

– Для нас флористика — это искусство, способное вызывать чувства, рассказывать истории, дарить впечатления. Сначала нас очень вдохновила сама возможность делать то, что мы больше всего любим, в масштабе иммерсивной выставки-путешествия. Но когда мы с командой приехали в Липецкую область и увидели Храм своими глазами, нас оглушила красота и величие архитектуры. Синее небо вместо купола, лепнина в виде стволов деревьев, ощущение, что даже в исчезающей красоте архитектуры чувствуется невероятная мощь.

Цикл жизни цветов короткий. Они долго расцветают, а срезанные цветы увядают, и в этом процессе тоже есть своя красота. Цветение — это триумф жизни, короткий момент, в котором заключен весь потенциал цветка: дарить красоту, жизнь, привлекать. Архитектура нами воспринимается как что-то монументальное и почти вечное, но попадая в Храм, мы чувствуем уязвимость и оголенность когда-то цветущего пространства. На выставке через связь цветов и архитектуры мы хотим передать эту хрупкость и ценность красоты и жизни. Единство растений, людей и зданий.

– Какие флористические инсталляции будут на фестивале?

– Сохранившиеся детали внутреннего убранства Храма отсылают нас к истории о Райском Саде. По сути, за всеми нашими желаниями есть главное стремление — вернуться в Райский Сад. Центральная иммерсивная инсталляция будет посвящена Дереву желаний. Это приглашение соединиться со своими истинными желаниями, и, загадывая сокровенное, наблюдать, как будет меняться Мир. Другая масштабная инсталляция — Райские врата — рассказывает историю о возрождении. Основным материалом для этой композиции была выбрана акация — растение, которое чаще всего упоминается в Библии, символизирующее жизнь и смерть, перерождение и возрождение.

– Какие композиции будут в усадьбе?

– В усадьбе будут две основные композиции, созданные нашей командой. По сохранившимся источникам, на территории усадьбы была оранжерея, в которой росли плодовые деревья, включая экзотические. В серии сет-дизайна мы соединим плоды и цветы, рассказывая историю этого потрясающего места.

Вторая инсталляция будет посвящена симбиозу человека и природы. Каждый отдельный цветок хрупок, но время показывает, что оставленные людьми дома захватывают растения. Растения невероятно сильные, жаждущие жить. Сейчас мы часто наблюдаем борьбу человека с природой, вырубку лесов под застройку и нужды человека. Но насколько прекраснее и гармоничнее была бы жизнь, если бы люди и растения были союзниками.

– Кто будет создавать композиции и какие цветы будут использоваться для создания инсталляций?

– Мы будем использовать как садовые цветы и растения, так и растения из заросшего парка вокруг усадьбы. Инсталляции будут создаваться командой флористов студии KRAPIVA при участии волонтеров. Кроме того, на протяжении всех дней фестиваля мы будем продолжать создавать флористику в формате открытых мастер-классов, приглашая всех гостей к сотворчеству. Чем больше людей узнают о усадьбах, их истории, увидят красоту архитектуры — тем больше возможности их сохранить. Приезжайте гулять по пространству выставки, фотографироваться, участвовать в мастер-классах, размышлять и любоваться!

– Какие проекты вы уже делали?

– Мы работаем в нише флористики и озеленения с 2016 года. Каждый проект особенный. Основное наше направление во флористике, конечно, это букеты и озеленение для частных и корпоративных клиентов. Но также мы создаем флористические фотозоны на мероприятиях, оформляем концерты, презентации. Нам нравится создавать оформление и сет-дизайны для различных фото и видеосъемок, украшать цветами и живыми растениями витрины, пространства магазинов и ресторанов. Мы любим работать с интересными и нестандартными концептуальными идеями, делать не просто красиво, а вызывать эмоции, дарить впечатления.

Из недавних проектов — оформление концерта для презентации альбома Siberia Hills. Фотосессия для журнала с актрисой Дарьией Екамасовой. Сейчас заканчиваем оформление большого офисного пространства для агентства InBase и готовимся к открытию нового театрального сезона с Театром Маяковского — у нас есть корнер в пространстве театра, и мы делаем флористику для театральных премьер.