От Калининграда до Владивостока: экшн-боевик «Ангелы Ладоги» в прокате по всей стране

На экраны кинотеатров вышел экшн-боевик «Ангелы Ладоги». Фильм основан на подлинной истории о невероятном подвиге спортсменов-буеристов, рисковавших жизнью в годы войны на льду Ладожского озера.

В преддверии старта проката с оглушительным успехом прошли премьеры с участием создателей и исполнителей главных ролей в разных регионах страны: картина привлекла зрителей от Калининграда до Владивостока и никого не оставила равнодушным.

Исполнители главных ролей Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов вместе со съемочной группой представили фильм в Санкт-Петербурге, где проходили съемки картины.

Светская премьера фильма в Москве прошла в рамках церемонии открытия 48-го Московского Международного кинофестиваля.

С овациями в зале прошел первый показ фильма с участием Тихона Жизневского на родине артиста – в Калининграде. Перед премьерой актер рассказал калининградцам о процессе подготовки к съемкам трюков на буерах. Исполнительница роли Оли, актриса Ксения Трейстер, представила фильм ростовчанам и поделилась своими историями о работе с детьми-актерами. Режиссер-постановщик Александр Котт презентовал фильм жителям Владивостока и Хабаровска и раскрыл детали творческого процесса. После просмотра зрители, растроганные до слез, делились своими впечатлениями о картине.

Жители разных городов России благодарят создателей за достойное кино про дружбу, любовь и боевой дух и отмечают, что фильм «Ангелы Ладоги» не похож на типичное кино о войне.

Показ фильма «Ангелы Ладоги» продолжается.