1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

ДомойРегионы РоссииОт Калининграда до Владивостока: экшн-боевик «Ангелы Ладоги» в прокате по всей стране

От Калининграда до Владивостока: экшн-боевик «Ангелы Ладоги» в прокате по всей стране

By T1
ангелы ладоги -кинопрокат по россии - владивосток
Фото: пресс-служба ВГТРК

На экраны кинотеатров вышел экшн-боевик «Ангелы Ладоги». Фильм основан на подлинной истории о невероятном подвиге спортсменов-буеристов, рисковавших жизнью в годы войны на льду Ладожского озера.

В преддверии старта проката с оглушительным успехом прошли премьеры с участием создателей и исполнителей главных ролей в разных регионах страны: картина привлекла зрителей от Калининграда до Владивостока и никого не оставила равнодушным.

Исполнители главных ролей Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов вместе со съемочной группой представили фильм в Санкт-Петербурге, где проходили съемки картины.

Светская премьера фильма в Москве прошла в рамках церемонии открытия 48-го Московского Международного кинофестиваля.

С овациями в зале прошел первый показ фильма с участием Тихона Жизневского на родине артиста – в Калининграде. Перед премьерой актер рассказал калининградцам о процессе подготовки к съемкам трюков на буерах. Исполнительница роли Оли, актриса Ксения Трейстер, представила фильм ростовчанам и поделилась своими историями о работе с детьми-актерами. Режиссер-постановщик Александр Котт презентовал фильм жителям Владивостока и Хабаровска и раскрыл детали творческого процесса. После просмотра зрители, растроганные до слез, делились своими впечатлениями о картине.

Жители разных городов России благодарят создателей за достойное кино про дружбу, любовь и боевой дух и отмечают, что фильм «Ангелы Ладоги» не похож на типичное кино о войне.

Показ фильма «Ангелы Ладоги» продолжается.

