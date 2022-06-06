Комиксы впервые признали на фестивале «Красная площадь»

На 8-м книжном фестивале «Красная площадь» официально представлена линия «Комиксы». Кураторами новой тематической зоны выступили Алим Велитов и Александр Кунин — специалисты Российской государственной библиотеки для молодёжи, которая первой в России, начиная с 2010 года, стала заниматься исследованием и популяризацией искусства рисованных историй (комиксов).

На площадке показали широкий спектр издательств, позволяющий составить мнение о состоянии российского комикс-рынка. Читатели ознакомятся с новинками – для взрослых, для подростков и для семейного чтения родителей с малышами.

Независимое издательство «Альпака» представило большие графические романы о Первой мировой войне, вышедшие из-под пера известных отечественных художников Аскольда Акишина и Ильи Воронина «Дело Принципа» и «Фронт 14-17». Жанр исторического комикса – один из наиболее действенных способов погрузить читателя в атмосферу той противоречивой эпохи, представить реальный исторический контекст во всей его сложности.

Издательство «Комикс-паблишер» представило графический роман Владимира Сахнова «Сегодня, в 4 часа утра…», который перенес читателя в первые часы Великой Отечественной войны.

Среди новинок исторического комикса представлена переводная классика. Издательский дом «Питер» презентотвал читателям культовый аргентинский графический роман «Этернавт». Эта работа классиков мирового комикса, сценариста Эктора Оэстерхельда и художника Альберто Бреччиа считается одной из главных латиноамериканских книг ХХ века. В ней сплелись магический реализм и жестокие реалии борьбы народов Южной Америки за независимость.

Читателей познакомили сразу с двумя графическими романами Жака Тарди — комиксиста, несколько раз удостоенного Премии Айснера, одной из главных наград мира комиксов. «В окопах» (издательство «Питер») повествует об Первой мировой войны глазами дедушки автора, что позволяет увидеть трагедию ХХ века как глубоко личную. Вторая книга – графическая серия «Адель Блан-Сек. Необыкновенные приключения» (издательство «КомпасГид»). Это увлекательный детективный сериал с элементами мистики и авантюризма, иронично обыгрывающий эстетику французского бульварного романа начала ХХ века. В 2010 году этот комикс был экранизирован Люком Бессоном.

Издательство «Зангавар» представил «Новеллы» классика итальянского комикса Серджо Топпи (1932 — 2012). Знакомство с творчеством Топпи не оставит у читателя сомнений в том, что комиксы могут быть подлинным произведением искусства. Этот изысканный фолиант станет жемчужиной коллекции любого библиофила.

Существует расхожий стереотип, будто комиксы предназначены в первую очередь для детской аудитории. Но именно в этом сегменте рисованных историй в России наблюдается наибольший дефицит успешных проектов. «КомпасГид» организует встречу с Андреем и Натальей Снегирёвыми, авторами «Кешки», самого долгоиграющего детского сериала — забавных историй про кота Кешку и его добродушного хозяина, на которых выросло не одно поколение читателей. «Родители» Кешки постараются ответить на вопрос, который мучает всех начинающих художников комикса: как придумать запоминающегося персонажа и увлекательный сюжет.

Издательство «Пешком в историю» предложило юным читателям много познавательных новинок, которые могут оказаться «точкой входа» в мир настоящей науки.

На стенде Российской государственной библиотеки для молодёжи представлены лучшие художники фестиваля «КомМиссия», главного отечественного комикс-форума для авторов комиксов. А также издания резидентов Центра рисованных историй РГБМ – комикс-сообщества «Хронограф», основанные на биографиях известных писателей: «Лев Толстой. Истории жизни», «Достоевский. Рисунки из подполья».

В параллельной программе в лектории сцены «Библиотека» к 350-летию Петра I журналист, переводчик, писатель Михаил Визель представил подростковую фантастическую повесть «Воксрекордер инженера Термена», в которой погружение в петровские времена осуществлено именно посредством комикса.

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