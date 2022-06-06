Мишка Шмяк и его создатель Олег Рой встретились с юными поклонниками на Красной площади

Вот уже несколько лет подряд любимец российской детворы, Мишка Шмяк, и его создатель, известный писатель Олег Рой, участвуют в книжном фестивале «Красная площадь». В этом году автор и его персонаж встречались в рамках фестиваля на Красной площади с детьми из Мариуполя и других городов ДНР и ЛНР.

Фото пресс-службы Олега Роя

Ростовая кукла, изображающая Мишку, приветствовала старых и новых друзей и участвовала в фотосессиях, а автор популярных историй о Шмяке рассказывал о нём маленьким читателям, дарил им подарки, смотрел вместе с ними мультфильмы и делился своими творческими планами.

Это уже не первая встреча Шмяка с детьми Донецкой и Луганской республик. Вместе со своим создателем Олегом Роем забавный Мишка ездит по стране на встречи с читателями, бывает в лагерях беженцев, в больницах и госпиталях, участвует во всех благотворительных акциях. В одном только мае 2022 года Олег Рой подарил 11 700 своих книг маленьким читателям из ДНР и ЛНР, из детских домов и малоимущих семей.

Ни одна встреча с юными поклонниками Мишки не обходится без вопросов, когда же выйдут в свет новые долгожданные истории об их любимце. И в этот раз Олег Рой снова не разочаровывал своих читателей, сообщив, что цикл историй о новых приключениях Шмяка и его друзей уже готовится к изданию.

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