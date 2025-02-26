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«Коммунальная Одиссея»: уличная выставка-путешествие появилась в Коломне

editor
By editor
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коломна
Фото © Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад»

10 личных историй и 10 чёрно-белых фотографий, отобранных из многочисленных воспоминаний коломенцев, собранных в плакаты, теперь можно обнаружить в городе на кованых оградах, краснокирпичных стенах, деревянных воротах и заборах, прогуливаясь по исторической части города. Всего 4,3 километра для прогулки пешком.

Каждый плакат — это маленькая история из воспоминаний горожан, которые уже несколько лет собирает музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в публичный медиаархив «Коммунальная Одиссея». В открытом доступе опубликованы интервью с десятками жителей коломенских коммуналок, чьё детство и юность приходились на 1960-е годы. Множество часов видеоинтервью, столько же аудиозаписей, фотоматериалов и коллекция из более 100 «пятиминуток» (по названию рецепта быстрого приготовления ягодного варенья-пятиминутки) — коротких историй с сюжетами — погружают в атмосферу советской Коломны.

Автор проекта Екатерина Ойнас, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие»: «Мы делимся самым ценным, что хранит наш музей для будущего, — это память людей и их истории, трогательные и смешные, грустные и очень жизненные, наполненные запахами и звуками, эмоциями и голосами. Рассказы от первого лица и личные фотографии, «опубликованные» на городских улицах, как будто одушевляют и очеловечивают пространство города, раскрывают характеры, добавляют уникальности месту, переносят из одного времени в другое».

Адреса для размещения плакатов выбраны не наугад — они там, где случились истории, о которых вспоминают герои «Коммунальной Одиссеи». Это и людные туристические места, например, набережная Москвы-реки или музей «Калачная», и не особенно приметные и тихие, как улица Пушкина или переулок Москворецкий.

Коломна с её богатым наследием вдохновляет на новые культурные инициативы, связанные не только с историей многовековой давности, но и XX века. Эта выставка, открывающая для наших современников новую Коломну — с первомайскими демонстрациями, заводскими буднями, керосиновыми лавками, стиркой белья на реке и катанием на льдинах.

Например, один из героев выставки Олег Королёв вспоминает:

«Дед, Виктор Мартынович, 18 лет заведовал магазином № 40, в народе — «Три поросёнка». В витрине стояли розовощёкие глиняные поросята, с бусинками в глазах, колпачки на голове. Держали в копытцах: один — половник-котелок, другой — тарелку, третий — нож с вилкой. Дед ворчал: «Какие три поросёнка? Нет бы: к Семёнову пойдём или в сороковой. Три поросёнка!» В 1960-м все магазины Райпотребсоюза перешли в Продторг. Вместо поросят поставили механического мишку с кружкой, магазин стал называться «Огонёк». Дед поросят забрал — они доживали век у нас в саду, на улице Толстикова. Сделал им постаментики у стола. Гости сидели летом, смеялись: «Не любил, не любил, а домой принёс!»».

Создатели проекта: музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музейно-творческий кластер «Коломенский посад» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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