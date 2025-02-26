Жители атомграда Сарова первыми увидели историческую драму «Атом»

25 февраля в атомграде Сарове состоялся премьерный показ многосерийной исторической драмы «Атом». Первыми зрителями сериала стали ветераны атомной отрасли, сотрудники Российского федерального ядерного центра, представители местной администрации, работники муниципальных учреждений и студенты МГУ Саров и СарФТИ НИЯУ МИФИ.

Саров — закрытое административно-территориальное образование, место, где была разработана первая советская атомная бомба. Секретный объект сменил за время существования много названий, среди которых наиболее известно Арзамас-16, но позднее город получил официальное название Саров. И сегодня он продолжает быть важным научным центром России: здесь находится Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, а также работают тысячи талантливых ученых, которые вносят особый вклад в развитие российской науки и укрепление обороны страны.

Проект саровчанам представили генеральный продюсер и исполнитель одной из главных ролей Алексей Гуськов, актеры Юрий Чурсин, Илья Малаков, Анастасия Шукевич.

Алексей Гуськов, генеральный продюсер и исполнитель роли Всеволода Замятина:

«История создания советской атомной бомбы, атомный проект, это не тема, а материал. Важная страница в истории нашей страны, когда ценой огромных усилий был создан «ядерный щит», позволивший защитить страну от ядерного шантажа. Страна создавала атомную бомбу не для того, чтобы напасть на кого-то, а для того, чтобы защититься от планов уничтожения СССР, которые наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вынашивали, начиная с 1945 года. А тема сериала — самоотверженность людей, жертвующих семьей, здоровьем, иногда жизнью ради того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить своей стране защиту. И важно, как люди с разными судьбами, разными взглядами на жизнь, не всегда согласные между собой, объединились ради одной, самой важной в их жизни цели».

Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ:

«»Атом» — это не только значимая страница в нашей истории, но и образы сильных личностей — физиков, математиков, технологов, разведчиков, госслужащих, чей жизненный выбор и чьи усилия привели страну в «ядерный клуб». Какие бы проблемы, убеждения или настроения у них ни были, они оставляют все — разногласия друг с другом, свои интересы, проблемы, а порой и собственные жизни — ради общего дела. Трудно переоценить значение этого для нас сегодняшних: открытия, сделанные участниками атомного проекта, сделали возможным не только ядерный паритет, но и мирное использование атомной энергии. Такие истории про простых людей, делающих великие вещи, заслуживают не одного сериала».

Юрий Чурсин, исполнитель роли Игоря Курчатова:

«Передача личности на экран — задача не из легких, особенно когда речь идет о реальных исторических фигурах. Играть такого персонажа сложно, ведь далеко не все материалы находятся в открытом доступе, и порой приходится полагаться лишь на общие сведения и воспоминания современников. В случае с Игорем Васильевичем Курчатовым передо мной стояла особая задача: нужно было не только показать его как выдающегося ученого, но и подчеркнуть его основные человеческие качества — поддержку командного духа и неповторимое чувство юмора. Эти черты помогли создать образ не просто великого физика, но и лидера, способного вдохновлять и объединять людей вокруг себя».

Елена Мироненко, генеральный директор Фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ»:

«Многосерийный фильм «Атом» — история о молодых ученых, наших ровесниках, которые совершили невозможное в труднейших условиях. Без права на ошибку, под давлением времени и обстоятельств они создавали технологии, определившие будущее. Часть экспозиции музея «АТОМ» посвящена Советскому атомному проекту. Это, по сути, иммерсивный театр, где посетитель оказывается внутри истории. Здесь можно увидеть, в каких условиях Игорь Курчатов, Юрий Харитон, Яков Зельдович и другие выдающиеся профессионалы создавали ядерный щит страны. Мы не просто ответили на вызов времени, а стали пионерами мирного атома: первыми в мире построили АЭС, применили атомные технологии в транспорте, медицине, освоении космоса. Мы знаем имена тех, кто создавал отрасль. Теперь важно, чтобы новое поколение не только помнило их, но и писало свое будущее».

Проект создан Кинокомпанией ПЕРЕВАЛ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Фонда «АТОМ». Телепремьера пройдет в эфире телеканала «Россия». Премьерный показ в Сарове прошел при поддержке «Территории культуры Росатома».