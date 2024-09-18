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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Композитор Ефрем Подгайц встретит 75-летний юбилей двумя авторскими концертами

editor
By editor
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Ефрем Подгайц - 75 лет

Ефрем Иосифович Подгайц окончил Московскую консерваторию по классу композиции Ю.М. Буцко и Н.Н. Сидельникова. Заслуженный деятель искусств России, лауреат Премии Правительства РФ, лауреат Премии города Москвы, профессор, заведующий кафедрой композиции ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова. Автор более 340 сочинений (опер, мюзиклов, балетов, симфонических, камерных, хоровых, вокальных произведений), широко исполняемых в России и за рубежом.

Среди основных сочинений: 14 опер, 7 мюзиклов, 4 балета, 4 симфонии, два концерта для оркестра, 5 концертов для смешанного хора, 46 концертов для различных инструментов с оркестром. Особая область творчества Е. Подгайца – музыка для детей. Его оперы с успехом идут в Москве (Музыкальный театр им. Н.И. Сац) и Санкт-Петербурге («Зазеркалье»). За цикл опер для детей «Дюймовочка», «Принц и нищий» и «Карлик Нос» композитор стал лауреатом Премии Правительства РФ 2011 года в области культуры.

Два сочинения написаны Е. Подгайцом по заказу Мстислава Ростроповича, их мировые премьеры осуществлены легендарным маэстро: это «Post festum» для оркестра виолончелей (2003) и Вторая симфония (2005).

Среди ярких событий последнего десятилетия – премьеры балета «Синяя птица» (Музыкальный театр им. Н.И. Сац), концерта для оркестра «AGES» (ГАСО имени Е. Светланова), концерта «Двойное зеркало» для виолончели и баяна (Российский Национальный оркестр, М. Плетнев, Ф. Липс, А. Бузлов; запись сочинения стала лауреатом национальной премии в области звукозаписи «Чистый звук»), мюзикла «Бесприданница» (Новосибирск), балета «Алиса» (Петрозаводск).

«Творчество Е. Подгайца отличается значительной открытостью всему современному интонационному процессу, в том числе массовому. И это — органическое качество, принципиальная установка его искусства. Следствием такой открытости стало свойство реагировать на проблемы и кризисы времени, переживать и осмысливать их как собственные» (Ю.Дружкин, «Музыкальная академия, 1993).

«В композиторском поколении, заявившем о себе в 70-х годах, Ефрем Подгайц выделяется “большим стилем”- открытостью характера и творчества, широтой мировосприятия. Он обладает редким даром синтетического взгляда на мир, совмещающим трудносовместимое: трезвую, холодновато-отстраненную рефлексивность с эмоциональной открытостью; философскую глубину- с детской непосредственностью; эпикурейство — с глубочайшим ощущением жизненного трагизма» (Н. Шантырь, «Юность», 1984).

«Жизнь оказывает колоссальное давление и на внешние черты стиля композитора. Подгайцу тесно в мире академических интонаций — с самого начала он стремится к стилизации музыки быта, которая вторгается в драматическое повествование симфоний и концертов, создавая дополнительный, сильнейший контраст. При этом сам материал может быть поводом для смеха и слез, ужаса и ностальгии, наивных детских переживаний и циничного скепсиса. В этом — универсальность музыки Подгайца, которая обращается ко всем и каждому – ребёнку, юноше, взрослому и старику. И к каждому может найти подход своим удивительным мастерством» (Ф. Софронов, «Культура», 2009).

Свой 75-летний юбилей композитор встретит чередой авторских концертов.

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