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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве наградили победителей конкурса «Литературная дуэль» фестиваля «Наш Пушкин. 225»

editor
By editor
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В Москве наградили победителей конкурса «Литературная дуэль» фестиваля «Наш Пушкин. 225»

В Москве состоялась церемония награждения победителей Открытого национального конкурса авторских произведений по мотивам творчества А. С. Пушкина «Наш Пушкин. Литературная дуэль».

Конкурс стартовал 6 июня на Красной площади, на торжественном открытии фестиваля «Наш Пушкин. 225», приуроченного к празднованию 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Всего в «Литературной дуэли» приняло участие около 2 тысяч конкурсантов со всей страны. Десятая часть заявок поступила из Москвы и Санкт-Петербурга, а география конкурса охватила всю страну, от Калининграда до Дальнего Востока.

Авторы претендовали на победу в трёх номинациях – «Поэтическая», «Стендап», «Свободная художественная форма». Статистика поступивших на конкурс работ показывает, что сегодня «Пушкину все возрасты покорны»: от каждой возрастной группы пришло в той или иной степени равномерное число заявок. Но выявились и отличия: например, представители старшего поколения проявляли активность в поэтической номинации, а молодые люди нашли себя в стендапе и свободной форме.

Самой популярной номинацией конкурса стала «Поэтическая форма», в ней заметную активность проявила прекрасная половина человечества. Открытием конкурса стала экспансия женщин на такую сугубо «мужскую территорию», как стендап. Юмор на сцене перестаёт быть прерогативой мужчин, отмечает жюри.

Номинация «Свободная художественная форма» дала участникам «Литературной дуэли» возможность выбрать любой творческий формат и жанр искусства (хореография, живопись, музыка, театр и др.) и представить свое авторское художественно-выразительное осмысление пушкинского текста на основе любого эпиграфа великого поэта.

Жюри выделило также самые популярные эпиграфы Пушкина, которые вдохновляли авторов на участие в «Литературной дуэли»: это строки из стихотворений «Я вас любил», «Я помню чудное мгновенье», «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей», «Я к вам пишу».

Кроме того, выяснилось, что тексты Пушкина мотивируют современных авторов к поэтическому заявлению своей гражданской позиции: достаточно большой пласт заявок составили произведения на патриотическую тему.

17 сентября гости церемонии награждения победителей конкурса, которая прошла в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, стали свидетелями выступлений финалистов, отобранных жюри и экспертами конкурса, а также лучших авторов, выбранных зрительским голосованием на официальной странице «Литературной дуэли» ВКонтакте.

Открыл церемонию сам Александр Сергеевич – точнее, цифровой аватар Пушкина, созданный благодаря технологическим продуктам Сбера – генерального партнера фестиваля «Наш Пушкин. 225».

В ходе большого шоу конкурсанты представили оригинальные авторские работы, созданные на основе пушкинских строк: стихотворения, песни, монологи, инструментальные композиции. Участники номинации «Поэтическая форма» также сразились в итоговой дуэли и представили стихотворения на основе пушкинского эпиграфа, созданные прямо во время программы. Лучших в трех номинациях «Литературной дуэли» выбрали жюри и зрители.

Победителем в поэтической номинации признан Алексей Шмелев из г. Доброград Владимирской области. Лучшим стендапером стал москвич Егор Кукса, а в номинации «Свободная форма» победила Дарья Касаткина из Симферополя. Каждый из них получил денежный приз – 225 000 рублей. Победителем зрительского голосования стала Рената Миронова из Новосибирска.

«Живое слово поэта не имеет срока давности, особенно если это слово гения или великого таланта. Пушкин – это солнце, которое нам светит каждый день», — отметил президент фестиваля «Наш Пушкин. 225», председатель жюри конкурса «Литературная дуэль», поэт Александр Вулых. – «Мы видим, что живой отклик конкурс получил от молодых участников. Это ожидаемо, ведь Александр Сергеевич писал о главном – это вечные темы любви, жизни и, конечно, любви к родине. Эти темы актуальны и сегодня».

«Литературная дуэль» — это один из проектов фестиваля «Наш Пушкин. 225», сообщил Александр Вулых. Итоги фестиваля будут подведены в ноябре 2024 года, когда Оргкомитет представит результаты еще одного всероссийского проекта фестиваля — «Страна поэта». В цифровой антологии будут собраны переводы произведений А. С. Пушкина на языки народов России.

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