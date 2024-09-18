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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Москве наградили победителей премии  «Лучший промышленный дизайн России»

editor
By editor
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Завод ПСМ Прайм

12 сентября 2024 года в Москве состоялась церемония вручения наград национальной премии «Лучший промышленный дизайн России». В этом году количество участников превысило тысячу, отбирать 30 лучших проектов жюри пришлось из почти 200 финалистов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Главная цель премии – популяризация и стимулирование промышленного развития в России. Несмотря на то, что в этом году 21 из 30 призовых мест заняли столичные проекты, регионы также активно подавали заявки. Так, в этом году к участия в конкурсе присоединились впервые компании из Якутии, Республики Коми, Алтайского края, Астраханской области, Донецкой и Луганской Народных Республик, Севастополя, Пскова, Мурманска и Владивостока.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» была учреждена Правительством Москвы при поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства культуры Российской Федерации летом 2023 года. С 2024 года премия получила статус национальной.

По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, грамотная «упаковка» и оригинальный промышленный дизайн повышают узнаваемость и конкурентоспособность российской продукции не только на внутреннем, но и на экспортном рынке. Интерес со стороны бизнеса к участию в конкурсе вырос: в этом году заявку на участие подали свыше 1000 компаний, это вдвое превышает показатели 2023 года. Кроме того, список категорий вырос с 8 до 13, а география — с 36 до 49 регионов. Финалистов выбирали при помощи народного голосования на сайте премии. Свою поддержку различным проектам выразили более 500 тысяч человек. Победителей жюри конкурса выбирало из 200 номинантов. Эксперты оценивали дизайн ювелирных изделий, аксессуаров и обуви, одежды, лекарственных средств, упаковки продуктов питания, медицинского и промышленного оборудования, транспортных средств, а также оформление производственных пространств.

Так, например, первое место в категории «Дизайн промышленных пространств» заняла ярославская производственно-инжиниринговая компания ПСМ с дизайн-проектом завода «ПСМ Прайм».

«Промышленность — один из драйверов российской экономики. По этой причине нам хочется разрушить миф о том, что завод – это обязательно пыль, грязь и полуразрушенные здания. В дизайне производственной площадки “Прайм” мы стремились отразить, что можно не просто развивать машиностроение в России, но и делать это красиво. Высокая оценка жюри премии стала лучшим подтверждением, что нам это удалось», — отметил генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.

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