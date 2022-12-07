Кому доверить ремонт телевизора

К выходу из строя телевизора может привести механический удар, заводской дефект или ремонт, который был выполнен неправильно специалистом, не имеющим соответствующую квалификацию. Чтобы быстро восстановить работоспособность бытового прибора, не нужно искать мастерскую и думать, как доставить его туда. Наша компания предлагает услуги по ремонту телевизоров на дому, что позволяет сэкономить денежные средства на транспортировке. Чтобы вызвать мастера, надо только позвонить нам по телефону и согласовать время приезда. Наши специалисты выезжают в самое ближайшее время после принятия заявки и быстро помогают решать проблемы клиентов.

Какие неисправности возникают чаще всего

Разберем, с какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы современных телевизоров:

Устройство не включается или включается с задержкой. При этом не горит индикатор работы. Это является признаком того, что вышел из строя блок питания. Причина этому – перепад напряжения. В некоторых случаях решить проблему можно, заменив материнскую плату.

Происходит самопроизвольное выключение телевизора. Возможно срабатывание защиты от резкого перепада напряжения. Если мастер диагностирует такую проблему, он выполнит проверку блока питания, проверит, нет ли трещин на матплате.

Телевизор не реагирует на пульт д/у. Чтобы отремонтировать и настроить технику, надо проверить микросхему пульта. Однако неисправность может быть и в самом телевизоре, к примеру, в процессоре.

Перестали работать кнопки на панели управления. Опытный специалист по ремонту телевизоров найдет место обрыва электроцепи либо поменяет контроллер.

Периодическое или постоянное появление проблем со звуком. В этом случае необходимо проверить динамики или звуковой процессор.

Отсутствие изображения при свечении экрана. Чтобы восстановить работоспособность, необходимо заменить тюнер.

Полное отсутствие подсветки или снижение ее яркости. В этом случае нужно проверить преобразователь и светодиодную лампу. При выявлении, какой элемент неисправен, его необходимо заменить.

Появление полос на экране или искаженное изображение. Это признак того, что вышли из строя блоки строчной или кадровой развертки.

Стоимость ремонта телевизора зависит от марки и модели устройства, характера неисправности. Вы можете позвонить нам, чтобы получить подробную консультацию об условиях предоставляемой услуги.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.