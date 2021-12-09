Зигмунд Фрейд — великий австрийский ученый, широко известный во всём мире своими научными работами в изучении тайн психики человека.

Его по праву считают родоначальником психоанализа. Ведь труды этого человека оказали огромное влияние на развитие психологии, медицинской психиатрии и ряда других наук. Наиболее известным учеником Фрейда был Альфред Адлер. В некоторых аспектах он полностью поддерживал взгляды своего учителя, но по многим вопросам имел свое собственное мнение о происходящем, например теория Адлера на psychologypro сейчас доступна и каждый может с ней ознакомиться, но в основном это интересно только специалистам в этой области.

Детство и юность Фрейда

Родился Зигмунд в начале мая 1856 года, в немецком городе Фрайберг, который тогда принадлежал Австрии. В настоящее же время он переименован в Пршибор и принадлежит Чехии. Родители будущего ученого были выходцами с западных областей Украины, отец с Ивано-Франковской, а мать из Львовской, но по национальности они были евреями. Отец Зигмунда занимался продажей тканей и семья жила довольно хорошо, но с началом кризиса, их доходы резко упали и им пришлось несколько раз переезжать с места на место. Так семья Фрейдов оказалась в Вене, где они на первых порах жили в бедном районе. Через некоторое время их материальное положение улучшились и семья переехала в нормальный и вполне благополучный район. Родители мальчика еще с раннего детства заметили отличную память своего сына и его тягу к знаниям. Особенно юный Зигмунд преуспевал в таких науках:

литература;

философия;

иностранные языки.

В первое время, мать сама занималась его обучением, но потом отец решил лично заняться его образованием, готовя сына к поступлению в гимназию. Зигмунд не обманул ожидания своих родителей, став лучшим учеником в классе. Особенно любил парень читать, эта привычка осталась у него на всю жизнь. В 17 — летнем возрасте молодой человек с отличием закончил гимназию и в совершенстве овладел семью иностранными языками. Парень некоторое время не мог решить, где продолжать учебу, но после некоторых колебаний, он поступает в Венский университет на медицинский факультет.

Первые работы Зигмунда

Учёба в университете давалась молодому человеку очень легко и омрачалась лишь насмешками некоторых однокурсников из-за его еврейской национальности. Поначалу парень очень сильно переживал по этому поводу, но потом перестал брать это близко к сердцу и увлекся зоологией. Он работал в лаборатории и наблюдал за нервной системой некоторых животных, делая при этом свои выводы, которые потом опубликовал в своей первой статье. После окончания медицинского факультета, Фрейд несколько лет работал с известными врачами того времени. И лишь в 1885 году, он решается открыть свой неврологический кабинет, в котором он работал со своими пациентами. В своих трудах того времени, он описывал пагубное влияние кокаина на человеческий организм. Ученый решил испытать действие этого порошка на себе и совершенно не заметил, как попал в наркотическую зависимость. Фрейд несколько лет боролся с этим недугом и смог одержать победу в этой борьбе. Будущий учёный стажировался у многих известных психиатров того времени. По мере приобретения различного опыта он не только применял гипнотическое воздействие, но и долго разговаривал с больными на разные темы, позволяя им высказывать свое мнение. Такой подход к своим пациентам он назвал «Метод свободных ассоциаций». Фрейд был очень уверенным в себе человеком и всегда считал своё мнение абсолютно правильным. За всю свою научную жизнь, он выпустил восемь трудов, первым из которых была книга «Толкование сновидений». После ее выхода, ученого начали приглашать на работу в университеты разных стран, где он читал лекции.

Личная жизнь

О жизни ученого вне работы известно не очень много. Его личная жизнь долго не складывалась из-за того, что он просто не обращал внимания на женщин, но всё-таки нашлась та, которая покорила его сердце. Его избранницей стала Марта Бернайс, в браке с которой у них родилось шестеро детей. Долгая изнурительная работа не могла не отразиться на здоровье Фрейда и он заболел раком. Когда же он понял, что улучшений от лечения больше нет, а боль становится всё сильнее, то Фрейд попросил лечащего врача сделать ему смертельный укол морфия. Умер великий ученый в сентябре 1939 года.

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