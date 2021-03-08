Концерт молодых композиторов в МГК им. П.И. Чайковского состоялся

7 марта 2021 года в концертном зале им. Мясковского состоялся концерт учеников классов композиции профессора Татьяны Алексеевны Чудовой и доцента Артёма Николаевича Ананьева. Прозвучали произведения студентов Московской консерватории, Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Центральной музыкальной школы при МГК.
Молодые композиторы обменялись опытом друг с другом, представив большое количество ярких премьер в разнообразных жанрах – неоклассика, авангардная музыка, серийные техники, коллажи, использование цитат музыкальных произведений и многих других новаторских средств музыкальной выразительности.
Звучала фортепианная, вокальная и инструментальная музыка для солирующих инструментов и ансамблей. Некоторые участники выступили дистанционно.
В концерте приняла участие и корреспондент «АртМосковии», художник и начинающий композитор, Александра Неснова. Видеозапись (любительская съемка) её музыкального произведения – сюиты для фортепиано с оркестром «Дождливый день», созданного для концерта под руководством Татьяны Алексеевны, опубликована на её страничке в социальной сети ВКонтакте. За роялем автор.
Видеозаписи выступлений других участников концерта будут представлены в течение двух недель. Следите за нашими публикациями.
Фото — скриншот выступления Александры НЕСНОВОЙ, страничка в ВК – https://vk.com/alex.nesnovaОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.