Концерт молодых композиторов в МГК им. П.И. Чайковского состоялся

7 мар­та 2021 года в кон­церт­ном зале им. Мяс­ков­ско­го состо­ял­ся кон­церт уче­ни­ков клас­сов ком­по­зи­ции про­фес­со­ра Татья­ны Алек­се­ев­ны Чудо­вой и доцен­та Артё­ма Нико­ла­е­ви­ча Ана­нье­ва. Про­зву­ча­ли про­из­ве­де­ния сту­ден­тов Мос­ков­ской кон­сер­ва­то­рии, Ака­де­ми­че­ско­го музы­каль­но­го учи­ли­ща при Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии им. П.И. Чай­ков­ско­го и Цен­траль­ной музы­каль­ной шко­лы при МГК.

Моло­дые ком­по­зи­то­ры обме­ня­лись опы­том друг с дру­гом, пред­ста­вив боль­шое коли­че­ство ярких пре­мьер в раз­но­об­раз­ных жан­рах – нео­клас­си­ка, аван­гард­ная музы­ка, серий­ные тех­ни­ки, кол­ла­жи, исполь­зо­ва­ние цитат музы­каль­ных про­из­ве­де­ний и мно­гих дру­гих нова­тор­ских средств музы­каль­ной выразительности.

Зву­ча­ла фор­те­пи­ан­ная, вокаль­ная и инстру­мен­таль­ная музы­ка для соли­ру­ю­щих инстру­мен­тов и ансам­блей. Неко­то­рые участ­ни­ки высту­пи­ли дистанционно.

В кон­цер­те при­ня­ла уча­стие и кор­ре­спон­дент «Арт­Мос­ко­вии», худож­ник и начи­на­ю­щий ком­по­зи­тор, Алек­сандра Несно­ва. Видео­за­пись (люби­тель­ская съем­ка) её музы­каль­но­го про­из­ве­де­ния – сюи­ты для фор­те­пи­а­но с оркест­ром «Дожд­ли­вый день», создан­но­го для кон­цер­та под руко­вод­ством Татья­ны Алек­се­ев­ны, опуб­ли­ко­ва­на на её стра­нич­ке в соци­аль­ной сети ВКон­так­те. За роя­лем автор.

Видео­за­пи­си выступ­ле­ний дру­гих участ­ни­ков кон­цер­та будут пред­став­ле­ны в тече­ние двух недель. Сле­ди­те за наши­ми публикациями.

Фото — скрин­шот выступ­ле­ния Алек­сан­дры НЕСНОВОЙ, стра­нич­ка в ВК – https://vk.com/alex.nesnova

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