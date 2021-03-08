Манижа представит Россию на «Евровидение-2021»

Певица Манижа с песней «Русская женщина» стала победителем Национального отбора в прямом эфире Первого канала 8 марта и будет представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2021», который пройдет в Роттердаме. В шорт-листе кандидатов на участие были также группа Therr Maitz («Future is bright») и дуэт #2Маши («Bitter words»). Компания EY (Ernst & Young) выступила консультантом по проверке соответствия хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора.
Манижа — российская певица, независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда «Подари жизнь», с 2020 посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.
«Для меня участие в Евровидении — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей».
«Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни. По стечению обстоятельств она родилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые я исполняю ее лишь спустя год».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.