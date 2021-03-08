Манижа представит Россию на «Евровидение-2021»

Певи­ца Мани­жа с пес­ней «Рус­ская жен­щи­на» ста­ла побе­ди­те­лем Наци­о­наль­но­го отбо­ра в пря­мом эфи­ре Пер­во­го кана­ла 8 мар­та и будет пред­став­лять Рос­сию на кон­кур­се пес­ни «Евро­ви­де­ние-2021», кото­рый прой­дет в Рот­тер­да­ме. В шорт-листе кан­ди­да­тов на уча­стие были так­же груп­па Therr Maitz («Future is bright») и дуэт #2Маши («Bitter words»). Ком­па­ния EY (Ernst & Young) высту­пи­ла кон­суль­тан­том по про­вер­ке соот­вет­ствия хода голо­со­ва­ния и под­сче­та голо­сов регла­мен­ту отбора.

Мани­жа — рос­сий­ская певи­ца, неза­ви­си­мый музы­кант, автор и испол­ни­тель, режис­сер музы­каль­ных кли­пов, обще­ствен­ный дея­тель в обла­сти борь­бы про­тив домаш­не­го наси­лия, с 2019 года амбас­са­дор фон­да «Пода­ри жизнь», с 2020 посол Доб­рой Воли ООН по делам беженцев.

«Для меня уча­стие в Евро­ви­де­нии — это вели­кая воз­мож­ность пого­во­рить с миром о том, что для меня дей­стви­тель­но важ­но. Я таджич­ка, но Рос­сия при­ня­ла и вырас­ти­ла меня. Я хоте­ла бы, что­бы мир уви­дел нашу стра­ну такой, какой ее знаю я: щед­рой, откры­той, яркой, ни на что не похожей».

«Это пес­ня о транс­фор­ма­ции само­ощу­ще­ния жен­щи­ны за послед­ние несколь­ко сто­ле­тий в Рос­сии. Рос­сий­ская жен­щи­на про­шла уди­ви­тель­ный путь от кре­стьян­ской избы до пра­ва изби­рать и быть избран­ной (одной из пер­вых в мире), от фаб­рич­ных цехов до поле­тов в кос­мос. Она нико­гда не боя­лась про­ти­во­сто­ять сте­рео­ти­пам и брать ответ­ствен­ность на себя. Это и ста­ло источ­ни­ком вдох­но­ве­ния для напи­са­ния пес­ни. По сте­че­нию обсто­я­тельств она роди­лась 8 мар­та 2020 года на гастро­лях, но впер­вые я испол­няю ее лишь спу­стя год».

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