«Концерт на высоте». Творческий коллектив «ART-COLLAGE» представит необычное музыкальное шоу

10 апре­ля 2021 года твор­че­ский кол­лек­тив «ART-COLLAGE» пред­ста­вит музы­каль­ное шоу «Кон­церт на высо­те»! На высо­те в 333 мет­ра над Моск­вой, на 90‑м эта­же баш­ни «Феде­ра­ция» в Москва-Сити про­зву­чат хиты и кавер-вер­сии люби­мых ком­по­зи­ций: шедев­ры музы­ки в све­жем, совре­мен­ном про­чте­нии.

Роман­тизм, джаз и аван­гард в пере­пле­те­нии с ком­по­зи­ци­я­ми, поко­рив­ши­ми мир в зву­ча­нии роя­ля, скрип­ки, кон­тра­ба­са, цим­бал и ударных.

Про­грам­ма:

19:00 — сбор гостей, вернисаж;

19:30 — закат;

20:00 — концерт.

Подроб­нее о кон­цер­те мож­но узнать по ссылке.

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