«Концерт на высоте». Творческий коллектив «ART-COLLAGE» представит необычное музыкальное шоу

10 апреля 2021 года творческий коллектив «ART-COLLAGE» представит музыкальное шоу «Концерт на высоте»! На высоте в 333 метра над Москвой, на 90‑м этаже башни «Федерация» в Москва-Сити прозвучат хиты и кавер-версии любимых композиций: шедевры музыки в свежем, современном прочтении.
Романтизм, джаз и авангард в переплетении с композициями, покорившими мир в звучании рояля, скрипки, контрабаса, цимбал и ударных.
Программа:
- 19:00 — сбор гостей, вернисаж;
- 19:30 — закат;
- 20:00 — концерт.
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