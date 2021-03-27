РГИСИ – к Международному дню театра

27 мар­та 2021 года в Меж­ду­на­род­ный день теат­ра Рос­сий­ский госу­дар­ствен­ный инсти­тут сце­ни­че­ских искусств пред­ста­вит серию меро­при­я­тий для зри­те­лей раз­ных воз­рас­тов. В 13.00 и 16.00 в Учеб­ном теат­ре «На Мохо­вой» состо­ит­ся пре­мье­ра музы­каль­но­го спек­так­ля «Путе­ше­ствия Ди и Снея в вол­шеб­ном мире мюзик­лов» в поста­нов­ке Алек­сея Едо­ши­на. В 19.00 на офи­ци­аль­ной стра­ни­це РГИСИ ВКон­так­те прой­дет показ пяти сту­ден­че­ских филь­мов, геро­я­ми кото­рых ста­ли педа­го­ги инсти­ту­та: Вени­а­мин Филь­ш­тин­ский, Семён Спи­вак, Нико­лай Нау­мов, Сер­гей Чер­кас­ский, Анджей Бубень. Филь­мы будут доступ­ны для про­смот­ра в тече­ние суток.

Премьера: «Путешествия Ди и Снея в волшебном мире мюзиклов»

Над спек­так­лем «Путе­ше­ствия Ди и Снея в вол­шеб­ном мире мюзик­лов» сту­ден­ты 3 кур­са РГИСИ мастер­ской з.а. РФ И.И. Бла­го­дё­ра нача­ли боль­ше года назад с репе­ти­ций отдель­ных номе­ров и песен, кото­рые сего­дня вошли в поста­нов­ку. «Путе­ше­ствия Ди и Снея…» — это тре­тья за теку­щий сезон пре­мье­ра спек­так­ля, создан­но­го мастер­ской И.И. Бла­го­дё­ра – в декаб­ре 2020 года буду­щие арти­сты мюзик­ла пред­ста­ви­ли петер­бурж­цам спек­такль «Мюзик­лы. Ревю» Алек­сея Едо­ши­на, в фев­ра­ле 2021-го про­шла пре­мье­ра «Чужо­го» в поста­нов­ке Анто­на Оконешникова.

Музы­каль­ный спек­такль для всей семьи (воз­раст­ная кате­го­рия 6+) рас­ска­зы­ва­ет о путе­ше­ствии маль­чи­ка Снея и девоч­ки Ди в мир люби­мых и всем зна­ко­мых ска­зок и мульт­филь­мов. Каж­дый эпи­зод – новая исто­рия из жиз­ни люби­мых геро­ев. Любовь и друж­ба, разо­ча­ро­ва­ние и горечь обид – все это пред­сто­ит узнать малень­ким Ди и Снею в их боль­шом путе­ше­ствии, что­бы луч­ше понять друг дру­га и самих себя. Какой бы труд­ной ни была доро­га, а тяже­лы­ми испы­та­ния, на помощь им все­гда при­дет песня.

Худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель поста­нов­ки – Иван Бла­го­дёр. Режис­сёр – Алек­сей Едо­шин. Режис­сёр-педа­гог – Сер­гей Мала­хов. Худож­ник поста­нов­щик – Ната­лья Пав­ло­ва. Хорео­гра­фия – Денис Айзин, Мария Василь­чен­ко. Испол­ни­те­ли – сту­ден­ты 3 кур­са мастер­ской И.И. Благодёра.

Документальные фильмы о педагогах РГИСИ

27 мар­та в 19.00 в офи­ци­аль­ной груп­пе РГИСИ ВКон­так­те прой­дет показ сту­ден­че­ских доку­мен­таль­ных филь­мов, посвя­щен­ных обу­че­нию в инсти­ту­те на Мохо­вой: спе­ци­фи­ке обу­че­ния в раз­ных мастер­ских, про­цес­су поступ­ле­ния и поста­нов­ке диплом­ных спек­так­лей. Геро­я­ми филь­мов ста­ли сту­ден­ты инсти­ту­та и веду­щие пре­по­да­ва­те­ли: про­фес­со­ра Вени­а­мин Филь­ш­тин­ский, Нико­лай Нау­мов, Семён Спи­вак, Сер­гей Чер­кас­ский, Анджей Бубень.

В про­грам­ме пока­за – филь­мы сту­ден­тов мастер­ской лау­ре­а­та пре­мии «ТЭФИ» Алек­сандра Мелентьева:

«Мис­сия». Режис­сер Тиг­ран Мута­фян (2004). Об обу­че­нии в мастер­ской В.М. Фильштинского.

«Сего­дня ты герой». Режис­сер Вера Нико­ла­е­ва (2020). О поступ­ле­нии буду­щих арти­стов в РГИСИ, в мастер­скую С.Д. Черкасского.

«Спи­ва­ки. Путь в театр». Режис­сер Саша Хай­да­ро­ва (2020). Четы­ре года жиз­ни одно­го кур­са мастер­ской под руко­вод­ством С.Я. Спи­ва­ка при Моло­дёж­ном теат­ре На Фонтанке.

«В мастер­ской Н.П. Нау­мо­ва». Режис­сер Арсе­ний Тов­сто­но­гов (2017). О прин­ци­пах вос­пи­та­ния буду­щих арти­стов и режис­се­ров теат­ра кукол в мастер­ской Н.П. Наумова.

«Зако­ны Анджея». Режис­сер Свет­ла­на Соло­вьё­ва (2020). На актер­ских уро­ках Анджея Бубеня.

Показ прой­дет в груп­пе РГИСИ ВКон­так­те: https://vk.com/rgisi. Кино­филь­мы будут доступ­ны для про­смот­ра в тече­ние суток.

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