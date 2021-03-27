РГИСИ – к Международному дню театра

27 марта 2021 года в Международный день театра Российский государственный институт сценических искусств представит серию мероприятий для зрителей разных возрастов. В 13.00 и 16.00 в Учебном театре «На Моховой» состоится премьера музыкального спектакля «Путешествия Ди и Снея в волшебном мире мюзиклов» в постановке Алексея Едошина. В 19.00 на официальной странице РГИСИ ВКонтакте пройдет показ пяти студенческих фильмов, героями которых стали педагоги института: Вениамин Фильштинский, Семён Спивак, Николай Наумов, Сергей Черкасский, Анджей Бубень. Фильмы будут доступны для просмотра в течение суток.
Премьера: «Путешествия Ди и Снея в волшебном мире мюзиклов»
Над спектаклем «Путешествия Ди и Снея в волшебном мире мюзиклов» студенты 3 курса РГИСИ мастерской з.а. РФ И.И. Благодёра начали больше года назад с репетиций отдельных номеров и песен, которые сегодня вошли в постановку. «Путешествия Ди и Снея…» — это третья за текущий сезон премьера спектакля, созданного мастерской И.И. Благодёра – в декабре 2020 года будущие артисты мюзикла представили петербуржцам спектакль «Мюзиклы. Ревю» Алексея Едошина, в феврале 2021-го прошла премьера «Чужого» в постановке Антона Оконешникова.
Музыкальный спектакль для всей семьи (возрастная категория 6+) рассказывает о путешествии мальчика Снея и девочки Ди в мир любимых и всем знакомых сказок и мультфильмов. Каждый эпизод – новая история из жизни любимых героев. Любовь и дружба, разочарование и горечь обид – все это предстоит узнать маленьким Ди и Снею в их большом путешествии, чтобы лучше понять друг друга и самих себя. Какой бы трудной ни была дорога, а тяжелыми испытания, на помощь им всегда придет песня.
Художественный руководитель постановки – Иван Благодёр. Режиссёр – Алексей Едошин. Режиссёр-педагог – Сергей Малахов. Художник постановщик – Наталья Павлова. Хореография – Денис Айзин, Мария Васильченко. Исполнители – студенты 3 курса мастерской И.И. Благодёра.
Документальные фильмы о педагогах РГИСИ
27 марта в 19.00 в официальной группе РГИСИ ВКонтакте пройдет показ студенческих документальных фильмов, посвященных обучению в институте на Моховой: специфике обучения в разных мастерских, процессу поступления и постановке дипломных спектаклей. Героями фильмов стали студенты института и ведущие преподаватели: профессора Вениамин Фильштинский, Николай Наумов, Семён Спивак, Сергей Черкасский, Анджей Бубень.
В программе показа – фильмы студентов мастерской лауреата премии «ТЭФИ» Александра Мелентьева:
- «Миссия». Режиссер Тигран Мутафян (2004). Об обучении в мастерской В.М. Фильштинского.
- «Сегодня ты герой». Режиссер Вера Николаева (2020). О поступлении будущих артистов в РГИСИ, в мастерскую С.Д. Черкасского.
- «Спиваки. Путь в театр». Режиссер Саша Хайдарова (2020). Четыре года жизни одного курса мастерской под руководством С.Я. Спивака при Молодёжном театре На Фонтанке.
- «В мастерской Н.П. Наумова». Режиссер Арсений Товстоногов (2017). О принципах воспитания будущих артистов и режиссеров театра кукол в мастерской Н.П. Наумова.
- «Законы Анджея». Режиссер Светлана Соловьёва (2020). На актерских уроках Анджея Бубеня.
Показ пройдет в группе РГИСИ ВКонтакте: https://vk.com/rgisi. Кинофильмы будут доступны для просмотра в течение суток.
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