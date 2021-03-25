«Уральская Ночь Музыки» бьёт все рекорды!

В Ека­те­рин­бур­ге летом прой­дет глав­ный музы­каль­ный фести­валь стра­ны. Сце­на­ми Ural Music Night ста­нут пло­ща­ди, кафе, клу­бы, ресто­ра­ны, бары, теат­ры, музеи и аллеи, сце­ны на кры­шах и на воде. В 2021 году музы­ка будет играть со 100 сцен в цен­тре горо­да. Орг­ко­ми­тет фести­ва­ля при­нял 2 268 заявок от музы­кан­тов со все­го мира.

22 мар­та закон­чил­ся при­ем анкет от музы­кан­тов, орга­ни­за­то­ры полу­чи­ли рекорд­ное коли­че­ство заявок: 2 268. В 2019 году 900 арти­стов заяви­ли своё уча­стие, в 2020 – 1300.

Анке­ты при­ни­ма­лись от арти­стов любых жан­ров: начи­ная от тра­ди­ци­он­ных этни­че­ских направ­ле­ний музы­ки до пост-техно.

Уча­стие в Ural Music Night инте­ре­су­ет музы­кан­тов из раз­ных угол­ков нашей пла­не­ты, в 2019 году орг­ко­ми­тет полу­чил анке­ты из 87 горо­дов, в 2020 – из 162, а в 2021 году – 238 городов.

Кро­ме Рос­сии, заяв­ки на уча­стие в фести­ва­ле при­шли из 20 стран: Арме­ния, Бела­русь, Вели­ко­бри­та­ния, Гер­ма­ния, Гру­зия, «Донец­кая народ­ная рес­пуб­ли­ка», Изра­иль, Индо­не­зия, Казах­стан, Лат­вия, Лит­ва, Мол­да­вия, Нидер­лан­ды, Поль­ша, Пуэр­то-Рико, Сло­ве­ния, Тур­ция, Узбе­ки­стан, Украина.

Общее коли­че­ство музы­кан­тов, подав­ших заяв­ки, соста­ви­ло 7 364 человека.

«Если бы все музы­кан­ты высту­пи­ли под­ряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, кон­церт про­длил­ся бы боль­ше меся­ца! Арти­сты гото­вы при­е­хать высту­пать из дале­ких угол­ков пла­не­ты и с раз­ных кон­цов нашей стра­ны! Такое коли­че­ство заин­те­ре­со­ван­ных музы­кан­тов – луч­шее дока­за­тель­ство того, что мы дела­ем самый вели­кий фести­валь на све­те», – рас­ска­зы­ва­ет про при­ем заявок дирек­тор фести­ва­ля Евге­ний Горенбург.

Каж­дая заяв­ка прой­дет про­цесс отбо­ра музы­каль­ны­ми экс­пер­та­ми, кото­рые оце­нят каче­ство музы­каль­но­го мате­ри­а­ла, эмо­ци­о­наль­ный отклик, опыт кон­церт­ной дея­тель­но­сти и уча­стия в музы­каль­ных фести­ва­лях. Каж­дую заяв­ку про­слу­ша­ют и оце­нят мини­мум 3 экс­пер­та. В каче­стве жюри высту­пят 100 пред­ста­ви­те­лей музы­каль­ной инду­стрии Ека­те­рин­бур­га и всей Рос­сии: орга­ни­за­то­ры фести­ва­лей, жур­на­ли­сты, лейб­лы, про­мо­у­те­ры, про­дю­се­ры, пред­ста­ви­те­ли кон­церт­ных пло­ща­док. Сре­ди пред­ста­ви­те­ли «Яндекс.Музыки», Music Development Russia, Sony Music Entertainment Russia, JBC Promotion, Universal Music и мно­гие другие.

До 29 мар­та про­дол­жа­ет­ся при­ем заявок от волон­те­ров для уча­стия в «Ураль­ской Ночи музы­ки». Для уча­стия в волон­тёр­ском про­ек­те необ­хо­ди­мо запол­нить заяв­ку https://vk.com/umvcrew?w=app5708398_-158118668.

Фото – Павел ПУШМИН

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