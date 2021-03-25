«Уральская Ночь Музыки» бьёт все рекорды!

В Екатеринбурге летом пройдет главный музыкальный фестиваль страны. Сценами Ural Music Night станут площади, кафе, клубы, рестораны, бары, театры, музеи и аллеи, сцены на крышах и на воде. В 2021 году музыка будет играть со 100 сцен в центре города. Оргкомитет фестиваля принял 2 268 заявок от музыкантов со всего мира.
22 марта закончился прием анкет от музыкантов, организаторы получили рекордное количество заявок: 2 268. В 2019 году 900 артистов заявили своё участие, в 2020 – 1300.
Анкеты принимались от артистов любых жанров: начиная от традиционных этнических направлений музыки до пост-техно.
Участие в Ural Music Night интересует музыкантов из разных уголков нашей планеты, в 2019 году оргкомитет получил анкеты из 87 городов, в 2020 – из 162, а в 2021 году – 238 городов.
Кроме России, заявки на участие в фестивале пришли из 20 стран: Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, «Донецкая народная республика», Израиль, Индонезия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша, Пуэрто-Рико, Словения, Турция, Узбекистан, Украина.
Общее количество музыкантов, подавших заявки, составило 7 364 человека.
«Если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца! Артисты готовы приехать выступать из далеких уголков планеты и с разных концов нашей страны! Такое количество заинтересованных музыкантов – лучшее доказательство того, что мы делаем самый великий фестиваль на свете», – рассказывает про прием заявок директор фестиваля Евгений Горенбург.
Каждая заявка пройдет процесс отбора музыкальными экспертами, которые оценят качество музыкального материала, эмоциональный отклик, опыт концертной деятельности и участия в музыкальных фестивалях. Каждую заявку прослушают и оценят минимум 3 эксперта. В качестве жюри выступят 100 представителей музыкальной индустрии Екатеринбурга и всей России: организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок. Среди представители «Яндекс.Музыки», Music Development Russia, Sony Music Entertainment Russia, JBC Promotion, Universal Music и многие другие.
До 29 марта продолжается прием заявок от волонтеров для участия в «Уральской Ночи музыки». Для участия в волонтёрском проекте необходимо заполнить заявку https://vk.com/umvcrew?w=app5708398_-158118668.
Фото – Павел ПУШМИНОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.