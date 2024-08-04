Концерт-закрытие Школы-фестиваля «Донбасский экспресс»

1 августа в Рахманиновском зале консерватории им. Чайковского состоялся Торжественный концерт-закрытие Школы-фестиваля Леонида Лундстрема. На нём присутствовал специальный гость, председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье», меценат Владимир Зотов.

«Мы готовы дальше развивать наше сотрудничество. Мы хотим создать школу Лундстремов, чтобы наши дети на постоянной основе в ней обучались. У нас есть опыт реализации частно-государственного партнерства и, если Петр Лундстрем отработает со своей стороны, если государство проявит интерес со своей стороны, мы готовы тоже мобилизоваться как частный бизнес для того, чтобы оказать содействие созданию вот такой постоянной школы, где будет обучаться наша будущая творческая элита», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье», меценат Владимир Зотов.

В концерте приняли участия лучшие участники Школы-фестиваля. Исполнили отечественную классику, произведения композиторов 20-го века, народные песни, произведения выдающихся музыкантов таких как, Баха, Шопен, Брамс и других.

«У нас прошло 7 больших концертов в Москве: в Московской консерватории, в Англиканском соборе, в Католическом соборе на Малой Грузинской, прошло огромное количество лекций — по генеалогии, истории, литургике, фольклору, геополитике – потрясающая была программа. Ну и, конечно же, глубокие профессиональные уроки музыки», — рассказал руководитель проекта Петр Лундстрем.

Концерт длился больше 5 часов, в первом отделении выступили участники с сольными номерами, закрыл первое отделение квартет. Во втором отделении на сцене выступили сводный хор и оркестр «Донбасский экспресс».

Школа-фестиваль Донбасский экспресс» – проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГК «Агро-Белогорье».