РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваКонцерт-закрытие Школы-фестиваля «Донбасский экспресс»

Концерт-закрытие Школы-фестиваля «Донбасский экспресс»

editor
By editor
25
в Рахманиновском зале консерватории им. Чайковского состоялся Торжественный концерт-закрытие Школы-фестиваля Леонида Лундстрема

1 августа в Рахманиновском зале консерватории им. Чайковского состоялся Торжественный концерт-закрытие Школы-фестиваля Леонида Лундстрема. На нём присутствовал специальный гость, председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье», меценат Владимир Зотов.

«Мы готовы дальше развивать наше сотрудничество. Мы хотим создать школу Лундстремов, чтобы наши дети на постоянной основе в ней обучались. У нас есть опыт реализации частно-государственного партнерства и, если Петр Лундстрем отработает со своей стороны, если государство проявит интерес со своей стороны, мы готовы тоже мобилизоваться как частный бизнес для того, чтобы оказать содействие созданию вот такой постоянной школы, где будет обучаться наша будущая творческая элита», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье», меценат Владимир Зотов.

В концерте приняли участия лучшие участники Школы-фестиваля. Исполнили отечественную классику, произведения композиторов 20-го века, народные песни, произведения выдающихся музыкантов таких как, Баха, Шопен, Брамс и других.

«У нас прошло 7 больших концертов в Москве: в Московской консерватории, в Англиканском соборе, в Католическом соборе на Малой Грузинской, прошло огромное количество лекций — по генеалогии, истории, литургике, фольклору, геополитике – потрясающая была программа. Ну и, конечно же, глубокие профессиональные уроки музыки», — рассказал руководитель проекта Петр Лундстрем.

Концерт длился больше 5 часов, в первом отделении выступили участники с сольными номерами, закрыл первое отделение квартет. Во втором отделении на сцене выступили сводный хор и оркестр «Донбасский экспресс».

Школа-фестиваль Донбасский экспресс» – проект Творческой мастерской Леонида Лундстрема, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и ГК «Агро-Белогорье».

Предыдущая статья
В Ульяновске состоялся фестиваль старой техники «Ретроспектива-2024»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru