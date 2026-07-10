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Жизнь - это стиль!

Конкурентная борьба за внука: в Москве показали продолжение семейного хита

By: T1

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Фото: Ксения Угольникова

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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в День любви, семьи и верности прошла премьера семейной комедии «На деревню дедушке 2». Продолжение одного из самых кассовых российских фильмов 2023 года выпускает телеканал «Россия» при участии «Амедиа Продакшн» и студии «Инфинити Контент». Напомним, первая часть собрала в прокате 2,3 миллиона зрителей.

В новой истории Владик (Ярослав Головнев) вновь приезжает на каникулы к деду Юре, но в деревне появляется неожиданный гость — его второй дедушка Виктор (Фёдор Добронравов), бывший дипломат, исколесивший полмира. Он быстро очаровывает местных, задаривает внука дорогими подарками и рассказывает байки о дальних странах. Естественно, между двумя дедами разгорается нешуточная борьба за внимание мальчика — от колкостей до открытого противостояния. Дед Юра чувствует, что проигрывает позиции, но вскоре у него появляется шанс переломить ход игры: в прошлом Виктора всплывает опасная тайна.

Премьерный показ посетили режиссёр Максим Колиганов, художественный руководитель Владимир Котт, а также исполнители главных ролей — Фёдор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Алиса Руденко и другие члены съёмочной группы.

Фёдор Добронравов признался, что до сих пор не верит в то, что работа наконец добралась до зрителей. «Над картиной трудилась команда настоящих профессионалов, на площадке царила по-семейному тёплая атмосфера. Очень надеюсь, что это тепло передастся через экран», — поделился актёр.

Ярослав Головнев, для которого роль Владика уже стала второй, отметил: главная идея фильма — победа добра над любыми разногласиями. «Даже когда люди совсем разные, семья важнее обид. Поддержка — вот что главное», — сказал юный артист.

В зале также заметили Виктора Добронравова с супругой, Катрин Асси, Катю Червову, Марка-Малика Мурашкина, Анну-Марию Янковскую, Ирину Безряднову, Галину Стрижевскую, Викторию Богатырёву, Илью Гурова, Алису Клагиш, Анну Ещенко, Марию Лемешеву, Александра Шенкмана и музыканта Thomas Mraz.

Кажется, деревня снова будет модной.

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